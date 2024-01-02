阿里巴巴再出售 83.84 万股快狗打车股份，持股比例降至 8.89%

IT之家 1 月 2 日消息，港交所文件显示，阿里巴巴集团于 2023 年 12 月 22 日以平均每股 0.5045 港元的价格出售了 83.84 万股快狗打车股份，持股比例从 9.88% 降至 8.89%。交易价值约为 42.3 万港元。

快狗打车前身为 58 速运，于 2018 年 8 月正式更名为“快狗打车”，定位为“拉货的打车平台”。2022 年 6 月 24 日，快狗打车上市，上市首日该公司股价报 21.5 港元 / 股，如今股价已缩水 97%。

上市之初，阿里巴巴合计持有快狗打车 9214.53 万股，持股比例为 14.97%。上市后，阿里多次减持快狗打车。

IT之家注意到，快狗打车半年报显示，2023 上半年，该公司收入 3.72 亿元，同比增长 6.6%；期内亏损 6.43 亿元，亏损同比收窄 38.7%；毛利约 1.19 亿元，同比增长 6.3%。快狗打车表示，随着行业补贴竞争的消退，将不断提升行业竞争力，持续扩大同城货运市场份额。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。