沃尔沃 XC90 中大型 SUV 推限时优惠活动，至高 15000 元置换补贴

IT之家 1 月 2 日消息，IT之家从沃尔沃官网了解到，其针对旗下中大型 SUV—— 沃尔沃 XC90 推出“开年限享购置税全免，至高 15000 元置换补贴”，活动时间从即日起至 1 月 31 日。

沃尔沃 XC90 提供 10 款配置车型，售价区间为 63.89-89.49 万元。沃尔沃 XC90 是一款中大型 SUV，车身长度为 4953mm，车宽为 1958mm，车高为 1778mm，轴距为 2984mm。

沃尔沃 XC90 全系搭载了基于沃尔沃汽车和谷歌联合研发的内置原生安卓车机系统，标配 12.3 英寸液晶仪表盘、9 英寸触控显示屏，HUD 平视显示系统、B&W 殿堂级音响系统、手机无线充电为顶配车型享受的配置。

此外，该车还全系标配第三代 City Safety 城市智能安全系统，具备 360 度鸟瞰全景感知能力，当系统判断即将发生碰撞风险，而驾驶员反应不及时，系统可自动对车辆实施制动，从而保护乘车者及行人。同时，沃尔沃 XC90 全系还标配 Pilot Assist 领航辅助系统，并支持更多主动制动场景。

根据配置不同，沃尔沃 XC90 动力上提供燃油版和插混版供选择，前者 B5 型号采用 2.0T 涡轮增压四缸发动机 + 48V 轻混系统，最大功率 250 马力，最大扭矩 350 牛・米；B6 型号采用 2.0T 双增压（电子增压 + 涡轮增压）发动机 + 48V 轻混系统，最大功率 299 马力，最大扭矩 420 牛・米。传动系统方面，B5 / B6 均匹配 8 速手自一体变速箱与四驱系统。；后者搭载 2.0T 涡轮增压四缸发动机 + 电动机形成的插电式混动系统，综合最大功率为 456 马力（335 千瓦），综合峰值扭矩为 709 牛・米，配合 8 挡自动变速箱以及电子四驱系统。

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