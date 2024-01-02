Steam 新一周销量榜：《博德之门 3》二连冠，《GTA5》又上榜

IT之家 1 月 2 日消息，V社今天公布了 Steam 平台最新一周销量榜（2023 年 12 月 26 日 - 2024 年 1 月 2 日），年度口碑之作《博德之门 3》拿下二连冠（排除免费游戏和 Steam Deck）。

IT之家附全球 Top 10 榜单：

1、《博德之门 3》

2、《致命公司》

3、《使命召唤》

4、《赛博朋克 2077》

5、《艾尔登法环》

6、《EA SPORTS FC 24》

7、《霍格沃茨之遗》

8、《荒野大镖客 2》

9、《GTA5》

10、《赛博朋克 2077：往日之影》

从国区来看，目前拥有 40% 折扣的《艾尔登法环》拿下销量榜冠军，《博德之门 3》第二，《EA SPORTS FC 24》第三。

国区 Top 10 榜单：

1、《艾尔登法环》

2、《博德之门 3》

3、《EA SPORTS FC 24》

4、《致命公司》

5、《赛博朋克 2077》

6、《双人成行》

7、《使命召唤》

8、《极限竞速：地平线 5》

9、《荒野大镖客 2》

10、《战地风云 5》

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