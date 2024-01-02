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首页 > 游戏之家>游戏快报

Steam 新一周销量榜：《博德之门 3》二连冠，《GTA5》又上榜

2024/1/2 18:02:18 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 1 月 2 日消息，V社今天公布了 Steam 平台最新一周销量榜（2023 年 12 月 26 日 - 2024 年 1 月 2 日），年度口碑之作《博德之门 3》拿下二连冠（排除免费游戏和 Steam Deck）。

IT之家附全球 Top 10 榜单：

  • 1、《博德之门 3》

  • 2、《致命公司》

  • 3、《使命召唤》

  • 4、《赛博朋克 2077》

  • 5、《艾尔登法环》

  • 6、《EA SPORTS FC 24》

  • 7、《霍格沃茨之遗》

  • 8、《荒野大镖客 2》

  • 9、《GTA5》

  • 10、《赛博朋克 2077：往日之影》

从国区来看，目前拥有 40% 折扣的《艾尔登法环》拿下销量榜冠军，《博德之门 3》第二，《EA SPORTS FC 24》第三。

国区 Top 10 榜单：

  • 1、《艾尔登法环》

  • 2、《博德之门 3》

  • 3、《EA SPORTS FC 24》

  • 4、《致命公司》

  • 5、《赛博朋克 2077》

  • 6、《双人成行》

  • 7、《使命召唤》

  • 8、《极限竞速：地平线 5》

  • 9、《荒野大镖客 2》

  • 10、《战地风云 5》

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关键词：博德之门Steam 销量

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