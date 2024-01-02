京东方将在 CES 2024 首发双滑卷 OLED 显示屏、超大尺寸 Oxide 智能座舱等

IT之家 1 月 2 日消息，美西时间 1 月 9 日-12 日，美国拉斯维加斯即将迎来全球最大的消费电子盛会 —— 国际消费电子产品展览会 CES 2024，BOE（京东方）宣布将带来一系列新技术和产品。

在 CES 2024 展会上，京东方将发布多款创新显示技术及解决方案，包括采用氧化物技术的 LCD 显示屏、业内首个双滑卷 OLED 显示、以及搭载 Mini LED 背光技术的曲面显示屏。

除此之外，京东方还将发布 XR 混合现实一体机、32 英寸光场裸眼 3D 显示器，以及搭载物联网创新技术的多款创新显示解决方案。

车载业务方面，京东方精电将携 Oxide、8K、BD Cell、MLED、OLED 等显示技术、多款车载显示产品及解决方案亮相 CES 2024 现场，其中京东方超大尺寸 Oxide 智能座舱将在本次展会上全球首发。

除了创新车载显示技术，京东方即将亮相展会的多款智慧车载解决方案还将深度融合显示硬件与软件算法，为驾乘人员提供安全驾驶保障和丰富的人车交互体验。

在本届 CES 上，京东方精电还将携手康宁联合发布创新案例，将绿色发展理念融入到产品生产过程中，具体内容可以期待一下IT之家后续的跟进报道。

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