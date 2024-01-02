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乐视官宣今年春节提前 2 天放假：共计 10 天，此前已推行四天半工作制

2024/1/2 19:05:43 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 1 月 2 日消息，@乐视视频 今天通过官微发布全员信，信中宣布：2024 年春节假期除国家规定休假 8 天外，公司统一安排休 2 天法定年假，具体放假时间为 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 17 日，共计 10 天

同时，乐视还称为保证员工 2024 年仍有充足的假期，法定年假 5 天的员工，公司补发 2 天年假，法定年假 10 天的员工，公司补发 1 天年假

此外，乐视还公布了 2024 年“不提倡”和“继续坚持”的东西，包括不提倡“互联网黑话”、坚持“不扯皮不内卷”、坚持“内部管理数据化”和四天半工作制等等。详细内容如下图：

据IT之家去年年初报道，乐视市场部负责人曾在接受《中国企业家》采访时表示，关于工作制的调整，很久以前就在考虑了，包括考虑更灵活的打卡制度。同时，员工正常的薪资福利和奖金都不变。乐视去年开始执行的每周四天半工作制为每周三“弹性工作”半天。

乐视方面曾表示，涉及新工作制度的约 400 人中，大部分是需要坐班的岗位。除了周三外，目前其他工作日上下班也是弹性时间，上班时间 9：00 至 10：00，下班时间 18：00 至 19：00。

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关键词：乐视

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