消息称 realme 12 Pro+ 手机将在印度推出，搭载骁龙 7s Gen 2 芯片

IT之家 1 月 2 日消息，近日，有爆料称 realme 12 Pro 系列即将在印度上市，现在新机的处理器信息也已流出。

根据爆料达人 Ishan Agarwal 透露，realme 12 Pro + 将搭载高通骁龙 7s Gen 2 芯片。这一消息尚未得到官方证实，但如果属实，realme 12 Pro + 将是继此前在中国上市的 Redmi Note 13 Pro 后，又一款搭载该芯片的智能手机。

爆料还显示，realme 12 系列背面采用圆形摄像头布局，将采用后置双主摄加潜望式长焦镜头的设计。其中，realme 12 Pro + 预计配备 64MP OmniVision OV64B 潜望式长焦镜头，支持 3 倍光学变焦；而 realme 12 Pro 则可能采用 32MP Sony IMX709 长焦镜头，支持 2 倍光学变焦，此外，realme 12 Pro 有望搭载骁龙 7 Gen 3 芯片。

目前，realme 官方尚未正式公布 realme 12 系列的上市时间和售价。不过，有消息称该系列新机可能在 1 月底或 2 月份登陆印度市场。值得一提的是，realme 12 Pro 系列已经出现在印度 BIS 和 TDRA 认证网站上，同时IT之家注意到，realme 官方也暗示即将在印度推出新旗舰手机，很可能是 realme 12 Pro 系列。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。