谁的童年回来了？经典街机游戏《雪人兄弟 2：特别版》宣传片、Steam 商店页面上线

IT之家 1 月 2 日消息，曾在上世纪风靡全球的经典街机游戏《雪人兄弟》系列近日将要迎来一个全新的重制版 —— 由 CRT GAMES 开发、GRAVITY 发行的《雪人兄弟 2：特别版》。该作现已提前上架 Steam 商店，预告片也同步公开，显示“即将推出”状态。

开发商表示，该作是 Toaplan 于 1994 年发布的《雪人兄弟 2》的重制，延续了原作的主要故事情节：拯救被魔鬼抓走的雪国公主。同时，该作的四个主角设计和图形制作都已完成“更适应现代风格”的升级。

该作还支持 4 人多人模式 —— 这是原作中所不具备的。除了原作的基础模式之外，该作还将提供生存模式、计时模式和空中奔跑模式。官方特别提到了新增的“怪物挑战”内容，玩家能够体验直接控制游戏中出现的怪物闯关的“独特乐趣”。

此外，该作还增加了新的关卡，官方称游戏内容和品质均更上一层楼。

游戏特色 - 两种风格：1994 年的原版街机游戏和重制版游戏 - 设计精美，对原始画面进行了现代化升级 - 可同时供 4 名玩家进行本地和在线合作游戏 - 配备有趣的挑战模式，如生存、时间攻击、空中奔跑和跳跃模式 - 增加了新的阶段、怪物、BOSS 等！ - 独特的怪物挑战，您可以扮演主角以外的各种怪物！

IT之家附游戏配置如下图：

据IT之家此前报道，2022 年 5 月 19 日，经典重制游戏《雪人兄弟 Special》登陆任天堂 Switch 平台。

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