盒马回应线上订单加收 1 元包装费：业务调整所导致

IT之家 1 月 2 日消息，近日，多名网友发现，盒马线上订单开始收包装费。网友吐槽其“随意更改规则”“吃相难看”。

盒马平台显示，“为确保您的商品妥善送达，我们将使用塑料袋等环保包材对商品进行包装。同时依据国家‘限塑令’等相关政策要求，我们将对包装材料适当收费，收费标准为：1 元 / 订单。”

据东方财经报道，盒马官方客服表示，因为业务调整，从 2024 年 1 月 1 日开始，每单收取 1 元打包费。如果购买的物品不需要用到塑料袋，例如大米、成箱水果等，可以联系售后处理。针对有网友反映的，取消订单不退包装费的问题，工作人员表示，会根据每个订单的实际情况处理。

另据南都・湾财社报道，针对这一变化，盒马相关负责人回应称，盒马于 2024 年 1 月 1 日起逐步在全国的盒马鲜生的配送场景上线生物可降解外卖包装袋。此次上线的包装袋与目前大部分盒马鲜生门店有偿提供的可降解塑料袋材质相同，力求在外卖场景同步减少对环境的影响，此举也将是国内零售企业首次在外卖场景普及生物可降解包装袋。此次推出生物可降解塑料袋，盒马将同时在外卖场景收取 1 元包装费。盒马方面预计，在外卖场景上线生物可降解塑料袋，将每年减少数千吨传统 PE 塑料袋的使用。

针对顾客咨询的“塑料袋能否退还”问题，盒马方面最新表示，顾客在收到商品后，根据其实际情况选择是否需要包装袋。例如：对于线上订单只购买大件商品确实无需包装袋的订单，根据订单配送后顾客实际未使用材料的情况，盒马会根据顾客提出的诉求为此类特别情况的订单的包装费做退费处理。

据悉，目前在盒马 App 下单商品配送，会额外收取 1 块钱包装费，但是在盒马鲜生小程序下单仍不会收取包装费。

IT之家注意到，山姆也收取 1 元包装费，同时叮咚买菜平台称目前为免费包装费试用期，而朴朴超市、小象超市平台暂未收取包装费。

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