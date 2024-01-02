NASA 朱诺号探测器近距离掠过木卫一，揭开“火山地狱”新面纱

IT之家 1 月 2 日消息，经过近十年的木星环绕之旅，美国宇航局的朱诺号探测器于上周六完成了对木星最内侧卫星 —— 木卫一的最近一次飞掠。

朱诺号在距离木卫一表面仅 1500 公里处掠过。木卫一是太阳系第四大卫星，与覆盖冰层或拥有地下水的木星和土星卫星不同，木卫一是一个极度干燥的世界，却又是太阳系地质活动最活跃的天体之一。木卫一拥有超过 400 座活跃火山，使其成为天文学家和行星科学家们极感兴趣的研究对象。

美国宇航局在新年假期期间发布了 12 月 30 日朱诺号飞掠木卫一时的图像，展现了迄今为止最清晰的木卫一“火山地狱”景观。这些新的数据将帮助科学家们确定这些火山的喷发频率，以及这些活动如何与木星的磁层联系起来，木卫一被来自这颗气体巨星的强烈辐射所笼罩。

迄今为止，朱诺号主要从远处观察木卫一，因为它已经完成了 56 次木星飞掠，比以往任何时候都更加详细地研究了这颗复杂的气态巨行星。2024 年 2 月 3 日，朱诺号将再次与木卫一进行一次近距离飞掠，这将使科学家们能够比较短时间内其表面的变化。

自搭乘阿特拉斯 V 火箭发射以来，朱诺号一直运行良好，经受住了木星强辐射环境的考验。这对任何飞往木星的探测器都是一个重大挑战，它们必须携带抗辐射仪器，包括相机。

“所有辐射的累积效应在过去几次轨道中开始在朱诺相机上显现，”美国宇航局喷气推进实验室朱诺项目经理埃德・赫斯特说，“最近一次飞掠的图片显示了成像器动态范围的降低和‘条纹’噪声的出现。我们的工程团队一直在努力寻找解决方案来减轻辐射损伤并保持成像器运行。”

最终，辐射会占上风，因此美国宇航局计划在朱诺号停止运行之前将其处理掉。IT之家注意到，最初该航天局计划在 2018 年结束其使命，但由于朱诺号在探索太阳系最大行星时表现得如此顽强，该探测器现在计划一直运行到 2025 年 9 月。届时，它将坠入木星大气层烧毁，以避免任何地球微生物污染该行星的任何卫星，尽管这种可能性微乎其微。

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