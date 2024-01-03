英伟达开始预热 CES 2024，RTX 40 Super 系列显卡即将到来

IT之家 1 月 3 日消息，英伟达刚刚更新了 Facebook 和 X 等平台上的封面图，看起来是在预告其即将推出的 RTX 40 Super 系列 GPU，预计将于 1 月 9 日在 CES 2024 迎来首发亮相。

根据 Videocardz 消息，英伟达 RTX 40 SUPER 系列显卡将在北京时间 1 月 9 日凌晨 1 点发布，1 月 17 日晚 10 点起开卖。

1 月 9 日凌晨 1 点：RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER、RTX 4070 SUPER 发布

1 月 9 日早上 6 点：RTX 4070 SUPER 开箱解禁

1 月 16 日晚 10 点：RTX 4070 SUPER 基础型号评测解禁

1 月 17 日晚 10 点：RTX 4070 SUPER 高端型号评测解禁，正式发售

1 月 23 日晚 10 点：RTX 4070 Ti SUPER 基础型号评测解禁

1 月 24 日晚 10 点：RTX 4070 Ti SUPER 高端型号评测解禁，正式发售

1 月 30 日晚 10 点：RTX 4080 SUPER 基础型号评测解禁

1 月 31 日晚 10 点：RTX 4080 SUPER 高端型号评测解禁，正式发售

据博板堂此前消息，RTX 4080 SUPER 和 RTX 4070 Ti SUPER 将在发售后取代 RTX 4080 和 RTX 4070 Ti，但 RTX 4070 SUPER 不同，它将与 RTX 4070 共存一段时间。

RTX 4070 Ti，但 RTX 4070 Super 不同，它将与 RTX 4070 共存一段时间。

IT之家整理目前爆料的 RTX 40 Super 系列显卡参数如下：

RTX 4080 Super 16GB：999 美元，比 RTX 4080 快 6%-9%

这款显卡基于 AD103-400 GPU，拥有 10240 个 CUDA 核心，256bit 总线位宽，可提供 768GB/s 的有效带宽 （24Gbps G6X），TDP 为 320W。

RTX 4070 Ti Super 16GB： 799~849 美元，比 RTX 4070 Ti 快 14-22%

该显卡基于 AD103-275 / AD102-175 GPU，与 4080 Super 类似，拥有 8448 个 CUDA 核心，采用 256bit 显存，速度约 21–22.4Gbps，因此有效带宽仅略低于 4080 Super。

RTX 4070 Super 12GB：599~649 美元，性能接近 RTX 4070 Ti

这款显卡基于 AD104-350 / AD103-175 GPU，拥有 7168 个核心比 RTX 4070 多了近 21%，采用 192bit 的 GDDR6X 显存，速度 21Gbps，带宽为 504 GB/s。

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