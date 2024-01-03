三星宣布于 CES 2024 推出新一代 Odyssey 电竞屏，含首款 32 英寸 4K OLED 平板显示器

IT之家 1 月 3 日消息，三星电子今天宣布，新款 Odyssey OLED 游戏显示器将于下周在拉斯维加斯举行的 CES 2024 上迎来首发亮相（IT之家注：定价暂未公布），包括以下三款型号：

Odyssey OLED G9（型号 G95SD）

Odyssey OLED G8（型号 G80SD）

Odyssey OLED G6（型号 G60SD）

参数方面，Odyssey OLED G9 是一款 49 英寸曲面带鱼屏（32:9 长宽比），具有 DQHD（5,120 x 1,440）分辨率、 240Hz 刷新率、0.03ms GTG 响应时间和其他升级功能。

Odyssey OLED G8 是三星首款 32 英寸平板 OLED 显示器，具有 4K UHD（3,840 x 2,160）分辨率、 240Hz 刷新率、0.03ms GTG 响应时间。

Odyssey OLED G6 是一款 27 英寸 QHD (2,560 x 1,440) 显示器，支持 360Hz 刷新率和 0.03ms GTG 响应时间。

其他方面，所有三款新品均采用 OLED Glare-Free 技术，可最大限度减少反射光，而且还支持 VESA DisplayHDR True Black 400 以及 AMD FreeSync Premium Pro 技术，提供两个 HDMI 2.1、一个 DisplayPort 1.4 接口和一个 USB 集线器，而且还支持 VESA 壁挂，高度可调，支持倾斜、侧转和枢转。

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