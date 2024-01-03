我国 3C 认证今年起全面施行电子证书，采用 OFD 格式

IT之家 1 月 3 日消息，根据《国家认监委关于完善强制性产品认证证书和标志管理的公告》（2023 年第 12 号）要求，自 2024 年 1 月 1 日起，中国质量认证中心强制性产品认证（CCC 认证）启用新版证书样式及电子证书文档格式。

中国质量认证中心表示，推荐认证委托人仅获取电子证书。电子证书文档格式依据我国电子公文交换和存储格式标准，采用 OFD 文档格式颁发电子证书。

OFD 全称叫做 Open Fixed-layout Document，是一种电子文件的格式，是我国自主研发、自主制定的版式文件格式标准，OFD 格式的具体信息大家可以看IT之家此前的一篇科普文章。

本次调整不涉及已发证书的换证。对 2024 年 1 月 1 日前签发的 CCC 认证证书及采用 PDF 文档格式的电子证书，随证书到期换证、证书变更等工作更换新版样式与 OFD 文档格式的电子证书。

此外，中国质量认证中心 2023 年 12 月 28 日宣布，该中心研发并推出了小容量高倍率锂离子电池和电池组 / 电动平衡车用锂离子电池和电池组的认证业务，已经开始受理该产品的认证申请，企业可以通过中国质量认证中心网站提交认证申请。

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