法拉第未来向 Jim Gao 交付 FF 91 2.0，2023 全年交付十辆车

IT之家 1 月 3 日消息，法拉第未来今日宣布，已经向智能网联应用平台全球副总裁 Jim Gao 交付了一辆 FF 91 2.0，这标志着该公司在 2023 年已经交付了十辆车。

贾跃亭 12 月 31 日发文称，今年是法拉第未来发展史上的“里程碑”：公司形成经营闭环，正式进入交付营收阶段。同时，法拉第未来完成了 SOP（小批量生产）、首辆车下线、终极发布、开启共创交付、中东战略启动等一系列工作。

贾跃亭表示，“2024 年将继续笃定前行，全力加速推进中美双主场，中东第三极的全新篇章！”

值得一提的是，法拉第未来在 12 月 28 日收到了纳斯达克关于退市或不符合继续上市规则或标准的通知。截至IT之家发稿，法拉第未来美股为 0.20 美元，市值仅 2559.60 万美元。

根据通知，法拉第未来未能遵守要求最低收盘股价为 1 美元的上市规则。而它必须在明年 6 月 25 日之前将股价至少连续 10 天提高到规定水平，才可重新达到要求。

法拉第未来全球 CEO Matthias Aydt 上个月还表示：“基于 ShareIntel 目前的分析结果，我们对 FF 可能已成为市场操纵、非法卖空的目标深感担忧。FF 董事会和管理层高度重视股东利益，我们将采取一切必要行动，阻止 FF 成为市场操纵的目标。 我们将继续与 ShareIntel 合作，打击潜在操纵行为和恶劣的非法卖空和交易活动，以帮助确保公平的市场条件。”

在今年第三季度，法拉第未来首次实现创收 —— 通过可转换票据、股权信贷额度（ELOC）和 ATM 融资一共融得 6180 万美元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。