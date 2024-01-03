央视披露航母福建舰新画面，三条电磁弹射轨道清晰可见

IT之家 1 月 3 日消息，据央视军事放出的视频，在昨晚播出的《新闻联播》中出现了航母福建舰的最新画面，可以清晰地看到三条电磁弹射轨道。

从官方披露视频还可以看到，福建舰的尾部甲板有一架全尺寸模型的折叠机翼舰载机，也能大致估算一下后续能搭载多少架舰载机。

福建舰是我国第三艘航空母舰，据IT之家此前报道，福建舰于 2022 年 6 月 17 日下水命名，舷号为“18”。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量 8 万余吨。

据新浪军事报道，特约评论员石宏表示，从三条电磁弹射轨道的公开，能够看出福建舰现已进入到了建造尾声。也就是说，福建舰基本已成型。除了一些舰上设备还没有安装、甲板上的划线暂未完成，基本上可以说是已经完成了。这也就意味着福建舰距离海试的时间是越来越近了。

我国目前已经拥有三艘航母，前两艘分别为“辽宁舰”、“山东舰”。

辽宁舰是中国第一艘服役的航空母舰，舷号 16，前身是苏联海军的库兹涅佐夫元帅级航空母舰次舰瓦良格号，于 2012 年 9 月 25 日交付。

山东舰是中国第一艘国产航母，舷号 17，于 2019 年 12 月 17 日交付。

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