铁路 12306 手机 App 推出购票需求预填和火车票起售提醒订阅功能

IT之家 1 月 3 日消息，据中国铁路微平台官方消息，自 1 月 3 日零时起，铁路 12306 手机客户端推出购票需求预填和火车票起售提醒订阅两项新功能，旅客通过铁路 12306 官方平台购票将更加方便快捷。

目前，火车票预售期为 15 天。IT之家测试，购票需求预填功能上线后，旅客可于车票起售当日，预先填写乘车人、车次、席别等信息，在车票开始发售时一键提交订单并完成支付。

需要注意的是，预填的购票信息有效期截止到车次起售后 30 分钟，有效期内可随时修改预填信息。完成信息预填后，车次起售时需手动提交订单。

同时，铁路 12306 还推出了起售提醒订阅功能，旅客可根据车票起售时间，提前通过系统设置多个提醒，以便及时提交购票订单。各趟列车的车票起售时间可通过铁路 12306 查询。

中国铁路微平台表示，铁路 12306 推出两项新功能后，将进一步提升购票体验，更好地维护公平公正的购票环境，欢迎广大旅客使用。铁路部门将认真听取旅客朋友的意见和建议，持续优化完善铁路 12306 系统功能，努力提供更加优质高效的购票服务。

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