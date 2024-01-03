【IT之家开箱】华硕天选5 Pro 2024游戏本图赏，青出薄荷白胜雪

2023年刚过，我们就收到了全新一代的华硕天选5 Pro游戏本，它更新了一些配置，性能更加强大。那么接下来，IT之家就给大家带来这台游戏本的开箱图赏。华硕天选 5 Pro 的包装盒依旧延续了其主打年轻消费群体的张扬风格，包装正面并没有印上产品渲染图，而是一只大大的天选姬，她身穿作战服手握长弓，旁边还有秀操作三个字，处处都在表达着游戏本的个性。

华硕天选 5 Pro 的配色传承了系列经典的上青下白拼色风格，机身造型方正硬朗，而在体积重量方面，薄至 22mm 的厚度搭配 2.2kg 的重量，放在游戏本中算是较为轻薄的存在。

华硕天选 5 Pro 的 A 面虽然用色非常大胆，略带小清新的薄荷绿在颜值上非常加分，但设计比较简约，四边做了钻切工艺处理和仿梯形纹理，四角各有一道白色点缀，顶部居中位置还有个天选 Logo，整体呈现的是二次元风格，比较耐看。

华硕天选 5 Pro 在转轴部分继承了下沉式的家族式设计，掀开屏幕后下巴更窄。

掀开屏幕，B 面的设计相比上代有所调整，屏幕改为了 16:10 比例，屏幕可视面积更大，屏占比更高，下巴也窄了不少，梯形镂空转轴的存在感更低，整个屏幕的沉浸感更强。

参数方面，这是一块 16 英寸 2.5K 分辨率，165Hz 刷新率，3ms 响应时间和 100% sRGB 色域的全能电竞屏，四面白色窄边框设计。

顶部居中位置做了凸起，便于开合的同时也放进了摄像头模组。

屏幕底部虽然下巴收窄，但依旧印上了白色的 ASUS Logo，旁边还有一组对称的防刮胶垫。

C 面是天选系列的招牌设计，纯白色的涂装配合 B 面的白色屏幕边框，视觉一体感非常强。

键盘区域拥有完整的数字小键盘区，键盘为标准的台式机布局。

带有状态指示灯功能的六边形电源键被单独放在了键盘右上角，左侧是一排斜向矩形装饰带，键盘左上角还有四个独立的快捷按键。

键盘在 WASD 四个键位上做了薄荷色的半透明设计，且内置了 Min LED 灯珠，更省电且亮度更高，也让键帽更具个性。其他键帽也做了镂空字符处理，默认采用蓝色键盘背光。键帽表面做了微弧下凹处理，更符合人体工程学。

触控板的面积较大，位置偏左，触摸手感光滑细腻，按压反馈清脆。

接口方面，华硕天选 5 Pro 为左右双侧分布，机身背部有两组散热出风口。

机身左侧接口数量较多，从左到右依次是散热出风口，电源接口，RJ45 网口，HDMI2.1 接口，雷电 4 Type-C 接口（集显输出）和全功能 Type-C 接口（独显输出），USB3.2 Type-A 口以及 3.5mm 音频接口。

机身右侧分别是 USB3.2 Type-A 口、散热出风口以及防盗锁扣。

华硕天选5 Pro的D面底壳也具有一定设计感，四条90°弯折薄荷绿脚垫比较惹眼，底部左右两侧共两组四个扬声器开孔，左右下三边做了斜切处理，视觉更显薄，握持手感更好。好了，以上就是IT之家带来的华硕天选 5 Pro图赏了。

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