单月 5 万台，禾赛再次刷新全球车载激光雷达月交付纪录

IT之家 1 月 3 日消息，禾赛科技昨日宣布，2023 年 12 月的交付数据成功突破 5 万大关，成为车载激光雷达行业首个单月交付量突破 5 万台的公司。

此外，自 2022 年开启前装量产交付以来，禾赛已有超过 10 万台激光雷达在用户的车上经过了一年以上的实际使用场景考验。

IT之家查询获悉，早在 2022 年 9 月，禾赛便实现了单月交付量突破 1 万台，成为全球首个月交付过万的车载激光雷达公司。同年 12 月，禾赛完成了累计第 10 万台激光雷达交付，登顶全球激光雷达年度量产冠军。2023 年 12 月，禾赛达成了累计交付量突破 30 万台的成就。

▲ 禾赛 AT128 远距激光雷达

截至目前，禾赛已与 14 家主流 OEM 和 Tier-1 客户建立了前装量产合作，累计获得 50 余款车型的激光雷达量产定点。

禾赛还获得了一汽红旗新车型量产定点，红旗品牌下一代旗舰纯电车型将率先采用禾赛车规级超薄远距激光雷达 ET25，预计将于 2025 年上半年量产交付。

禾赛纯固态超广角产品 FT120 搭载于极石 01 车型，成为全球首款实现量产上车的纯固态激光雷达。

此外，禾赛与长城汽车、零跑汽车和哪吒汽车达成了独家合作关系，其旗下多款新车型将搭载禾赛超高清远距激光雷达 AT128，预计将于 2024- 25 年落地。

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