首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

重力星球上架两款“破茧”三模无线鼠标：29 孔镂空 80% 透气率、PAW3395 传感器

2024/1/3 11:01:31 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
评论：

IT之家 1 月 3 日消息，重力星球今天在京东上架两款“破茧”系列三模无线鼠标，分别为“经典版”及“战损版”，均使用 PAW3395 传感器，支持 26000 DPI，价格暂未公布

IT之家整理两款鼠标对比信息如下：

“破茧”经典版

  • 骨架材质：塑胶材质，29 孔镂空，80% 透气率

  • 重量：79 克

  • 回报率：1kHz

  • 续航时间：蓝牙下最长 82 小时、2.4Ghz 下最长 62 小时

  • 主控芯片：BX CX52850

  • 左右微动（按键）：凯华 8000 万次

“破茧”战损版

  • 骨架材质：镁合金材质，29 孔镂空，80% 透气率

  • 重量：88 克

  • 回报率：标配 1kHz，可选配 4kHz 接收器后实现相应回报率

  • 续航时间：蓝牙下最长 200 小时、2.4Ghz 下最长 146 小时

  • 主控芯片：NRF52833

  • 左右微动（按键）：欧姆龙蓝点 5000 万次

官方介绍称，这两款鼠标均采用防尘内芯、双层镂空骨骼结构，号称使用“全手工打磨”，兼顾“颜值与实用”。

此外，系列鼠标配有 5 个可编程按键，鼠标机芯自带 5 种 RGB 灯效模式，支持使用 Hub App 进行控制，可“自定义宏”、“DPI”、“灯效”等参数。

IT之家附官方鼠标参数信息如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：重力星球鼠标

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用