继成都猎人队之后，广州冲锋队宣布退出 OWL 守望先锋联赛

IT之家 1 月 3 日消息，广州冲锋队官博 @GuangzhouCharge 今日发文告别守望先锋联赛。

纵有万般不舍，终需一别。我们怀着沉重的心情向大家宣布，广州冲锋队将告别守望先锋联赛。 衷心感谢选手们，教练组和所有工作人员，创造了无数热血和奇迹般的时刻。 感谢粉丝朋友们的鼓励与支持，你们的支持是我们前进的最大动力。感谢并肩同行，与我们一同见证这趟不平凡的旅程。 回望这趟旅程，奔赴而来一步步的痕迹，一个个炽热的瞬间在心中盛放。我们将永远珍惜这些珍贵的记忆。 致曾支持广州冲锋队的每一位守望先锋。

广州冲锋队成立于 2018 年，并作为太平洋赛区参赛队伍参加 2019 年 OWL 联赛。

在过去的几年里，守望先锋联赛一直处于水深火热之中。暴雪骚扰和虐待事件曝光后，广告商纷纷退出；在与网易重新谈判协议失败后，《守望先锋》在中国大陆地区（最大的市场之一）下线；成都猎人队在 2023 赛季中期宣布退出守望先锋联赛。

2023 年早些时候，暴雪的一份财务文件证实，他们将投票决定是否按照新条款继续举办守望先锋联赛，或同意以每支战队 600 万美元（IT之家备注：当前约 4284 万元人民币）的终止费结束该赛事。

2023 年 11 月，暴雪在给 IGN 的一份声明中证实，该公司正在“从《守望先锋联赛》转型”。

动视暴雪的一位发言人表示：“我们正在从《守望先锋联赛》转型，并将《守望先锋》的竞技性推向新的方向。我们感谢所有让 OWL 成为可能的人，并继续专注于构建我们振兴电子竞技项目的愿景。我们很高兴在不久的将来与大家分享详细信息。”

截至IT之家发文，上海龙之队、杭州闪电队等其他中国大陆地区战队还未明确发布类似退出消息。

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