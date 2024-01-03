《咬文嚼字》公布 2023 年十大语文差错：含写错“账号”、读错“卡脖子”等

IT之家 1 月 3 日消息，据咬文嚼字官微，经过公开征集、专家评选、媒体投票等程序，《咬文嚼字》编辑部评选出了“2023 年十大语文差错”。各位IT之家小伙伴不妨一起来看一下，这些词语你都读对、用对了吗？

“多巴胺”的“胺”误读为“ān”：

2023 年，色彩鲜艳的“多巴胺穿搭”成了时尚潮流，“多巴胺”本身是一种能够让人产生愉悦感觉的神经传导物质，也是一种激素。“多巴胺”的“胺”经常被误读为ān，其实正确读音是 àn。

“卡脖子”的“卡”误读为 kǎ：

近些年“卡脖子”频频出现在新闻报道中，常被误读为 kǎ，正确读音是 qiǎ。“卡脖子”是用双手掐住别人的脖子，多比喻“抓住要害，置对方于死地”。

“账号”误为“帐号”：

2023 年 7 月，话题“账与帐很多人分不清”冲上热搜，许多网站和手机应用软件都将“账号”误为“帐号”。在古汉语中，“帐”可通“账”，而根据 2001 年发布的《第一批异形词整理表》，在表示用户识别码时，“账号”才是正确词形。

“蹿红”误为“窜红”：

媒体常称某部作品的迅速走红为“窜红”，其实应作“蹿红”，“蹿”读 cuān，指快速向上或向前跳跃，如“身子向上一蹿”。而“窜”读 cuàn，本义为藏匿，现常指乱跑、乱逃。

“下军令”误为“下军令状”：

“军令”指军事命令，而“状”作为文体的一种，指向上级陈述意见或事实的文书。上级向下级下达命令应称“下军令”，而非“下军令状”。

误让岳飞自称“鹏举”：

电影《满江红》中，岳飞亲笔留下遗言，开头是“鹏举绝笔，以明心迹”。实际上，岳飞是不可能自称“鹏举”的。鹏举是岳飞的表字。 “表字”是旧时成年人在本名以外另起的与本名在意义上有联系的别名，也说“字”。字通常是平辈或晚辈对某人的称呼，以表示尊重或亲近，用于他人称自己，不可自称。

误称白居易修建“白堤”：

杭州亚运会期间，不少文章和报道中称“白堤是白居易修建的”。其实，白堤在白居易到杭州之前就已存在，只是后人为纪念白居易将此堤命名为白堤。

“宇宙飞船”误为“航天飞机”：

神舟十七号载人飞船入轨后，有媒体将其称为“航天飞机”，其实神舟十七号不是“航天飞机”，而是“宇宙飞船”。 “航天飞机”兼有航空和航天功能，是一种往返于地面和宇宙空间的部分重复使用运载器。“宇宙飞船”简称“飞船”，是用运载火箭送入地球卫星轨道运行并能重返地面的航天器，有时特指载人航天器。 神舟系列飞船，是中国自行研制的用于天地往返运输人员和物资的航天器，属于“宇宙飞船”。

误称“支原体”为病毒：

2023 年秋冬支原体肺炎高发，不少人因为支原体引起肺炎而称之为“支原体病毒”，其实“支原体”既不是病毒，也不是病菌，而是微生物的一种，寄生型支原体能引起动植物病害和人类疾病。

误把“土耳其”当成阿拉伯国家：

有媒体在报道中误将土耳其归入阿拉伯国家。阿拉伯国家一般指国民以阿拉伯民族为主的国家，阿拉伯民族以通用语为阿拉伯语而得名。土耳其绝大多数国民是土耳其人，以土耳其语为通用语，不属于阿拉伯国家。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。