科技部发文规范 AI 使用，禁用 AIGC 直接生成申报材料

IT之家 1 月 3 日消息，科技部监督司上个月编制印发《负责任研究行为规范指引（2023）》，《指引》从研究选题与实施、数据管理、成果署名、同行评议、伦理审查、监督管理等 11 个方面，对科研人员和科研机构、高等学校、医疗卫生机构、企业等（以下统称“科研单位”），提出了开展负责任研究应普遍遵循的科学道德准则和学术研究规范。

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IT之家注意到，《指引》提出不得使用生成式人工智能直接生成申报材料，不得将生成式人工智能列为成果共同完成人，同时强调科研人员应把科技伦理要求贯穿到研究活动的全过程。

《指引》适用对象包括科研机构、高等学校、医疗卫生机构、企业及其科研人员，有关规范要求覆盖科技活动的主要环节和过程。针对成果发布问题，《指引》强调，公布突破性研究成果和重大研究进展应经所在科研单位同意。未经科学验证或同行评议的研究成果，科研人员不得向公众传播；不得将已发表的论文或其中的数据、图片等再次发表，不得将多篇已发表论文各取一部分拼凑出“新成果”后发表。

《指引》还指出，开展涉及以人为研究参与者、涉及实验动物，以及不直接涉及人或动物，但可能在生命健康、生态环境、公共秩序、可持续发展等方面带来伦理风险挑战的科技活动，应按规定进行科技伦理审查。开展涉及突发重大公共事件等紧急状态的科技活动，应遵守科技伦理应急审查程序及相关要求，不得以紧急情况为由，回避科技伦理审查或降低科技伦理审查标准。

“开展学术交流，应发扬学术民主，尊重首创，坚持公开透明。不得利用自身权威、地位或掌控的资源压制他人学术观点。”《指引》强调，在对外科技交流与合作中需要提供相关数据的，须按相关要求履行报批程序，严格遵守科技保密和特定研究成果发表的相关法律法规要求。

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