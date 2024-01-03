石头 A20 平躺智能洗地机上架预售：可进入床底 / 沙发底清扫，到手 2499 元起

IT之家 1 月 3 日消息，石头科技旗下新品 —— 石头 A20 系列平躺洗地机已在今天上架电商平台开启预售，预售到手价 2499 元（A20）/2999 元（A20 Pro）。

IT之家汇总这款洗地机新品信息如下：

石头 A20 配备 FlatReach“平躺洗地”技术，官方称支持深入床底、沙发底进行清扫工作，适用高度不低于 15cm。同时，该产品采用前驱式助力技术，自带向前推动力，同时也可以实现“三侧贴边”，能够用于清理墙边墙角。

该产品支持 60℃高温除菌洗涤模式，号称高温除菌率 99.9%，并能在 5 分钟内烘干滤网、吸污口和刷头管道。结构方面，该产品运用了“双刮刀”结构，由恒压浮动刮刀和梳齿防缠绕刮刀组成，号称能够同时实现控水渍和减少毛发缠绕。

该产品拥有 17000Pa 吸力，对地压力 17N。智能化方面，它提供了智能定时洗烘、吸力 / 水量 / 转速可调等功能。交互方面，该产品可实现拉下手柄自动清扫、立起手柄自动停止、放回基座自清洁并在清洁完成后自动烘干等操作。

这款洗地机整机功率为 160W，内置 4000mAh 电池，清水箱有效容量 740mL，污水箱有效容量 450mL。

石头 A20 Pro 则在 A20 的基础上增加了 AI 双向助力、LED 探照灯功能，能够实时匹配助力、照亮暗处脏污。

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