编造“缅北电诈背后有温州帮介入”谣言，三人涉嫌寻衅滋事被捕

IT之家 1 月 3 日消息，据 @平安温州 今日通报，近日一则“温州帮竟是缅北电诈后台”的虚假信息在互联网上大量传播，经公安机关调查，犯罪嫌疑人钟某编造、散布虚假网络信息，犯罪嫌疑人苏某某、吴某某组织人员在网络上大肆散布虚假信息，造成严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌寻衅滋事罪。

浙江省温州市公安局鹿城分局依法立案侦查，目前三人已被依法执行逮捕，案件正进一步侦办中。

IT之家汇总案件经过：

2023 年 9 月，犯罪嫌疑人钟某注册登记某信息科技公司，在网络平台注册“钟 XXXX 商”“钟 XX 置业”等 130 余个账号。为吸引粉丝、博取流量，该公司专门从网络上收集热点信息，进行编辑后再予以发布，通过网络流量和关注度来获取收益。

2023 年 11 月 23 日，钟某收集缅北电信网络诈骗热点话题小道消息，编造内容为“缅北电信网络诈骗幕后是温州资本、温州帮在支持、运作”的虚假信息。钟某通过自己演绎、讲解的方式，拍摄剪辑相关视频并指使员工传播。

犯罪嫌疑人吴某某、苏某某在钟某的指使下，组织其手下员工将该虚假信息编辑渲染后，在网络平台上大肆开展转发、传播。

截至 2023 年 12 月 6 日，该虚假视频信息总计播放量为 324.9 万次，被点赞 11.8 万次、评论 1.2 万次、转发 12.1 万次、收藏 2.5 万次，造成恶劣影响，严重扰乱了社会公共秩序。

据IT之家此前报道，截至 2023 年 11 月 21 日，公安机关打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪取得显著战果，累计 3.1 万名电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交我方。其中幕后“金主”、组织头目和骨干 63 名，网上在逃人员 1531 名，打击工作取得显著战果。

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