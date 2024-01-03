腾讯音乐与环球音乐续签多年期版权授权战略协议，后者为全球最大唱片公司

IT之家 1 月 3 日消息，据“腾讯音乐娱乐集团”公众号今日推文，腾讯音乐娱乐集团与环球音乐集团（UMG）今日共同宣布，基于不断加深的长期合作关系，双方续签数年期版权授权战略合作协议，将以更多创新模式为优质艺人创造更大价值，并携手为中国的音乐爱好者提供更丰富的全球优质音乐内容与多元独特的音娱体验。

据介绍，腾讯音乐将继续在其旗下的 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐等在线音乐平台，以及包括在线 K 歌平台全民 K 歌等社交娱乐平台在内的多元场景，发行 UMG 的全球音乐曲库，包括 UMG 旗下不断更新的杜比全景声（Dolby Atmos）曲库与高音质（HD）曲库内容。

IT之家注：环球音乐是全球最大的唱片公司，拥有华语、欧美、日韩等全球最大的版权资源。

这也就意味着，用户在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大平台能够继续聆听的除了 Taylor Swift、Ariana Grande、Justin Bieber、Katy Perry、Drake、Billie Eilish、Troye Sivan 等人的作品，还有张学友、陈奕迅、孙燕姿、张惠妹、吴青峰、郭顶等人的音乐内容。

据IT之家此前报道，2020 年 8 月，腾讯音乐与环球音乐宣布续签版权授权战略合作协议，双方拟成立合资音乐厂牌，共同挖掘和培养新兴音乐人，全面拓展合作的广度和深度。

2021 年 1 月，腾讯音乐娱乐集团（TME）宣布通过旗下一家全资子公司参与的由腾讯控股牵头的财团已行使认购权，完成了对 Vivendi SE 旗下环球音乐集团（UMG）额外 10% 股权的收购交易。

交易完成后，财团在 UMG 的股权增加至 20%，其中，TME 在财团股权中的投资占比仍为 10%。

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