荣耀与京东物流在欧洲推出海外“前置仓”，2-3 日达覆盖核心国家和地区

IT之家 1 月 3 日消息，据京东物流官方消息，近日，京东物流携手荣耀在欧洲推出海外“前置仓”服务模式。

据介绍，通过将手机等智能终端设备储存在京东物流法国巴黎仓等仓库，欧洲消费者在任一平台下单，均可在仓内迅速生产、出库，实现订单在法国、比利时、卢森堡等国家最快 1 日送达，2-3 日达覆盖欧洲核心国家和地区。

除欧洲外，京东物流宣布与荣耀开拓沙特阿拉伯等国家、地区的海外市场。

IT之家从公告获悉，京东物流积极推进全球“织网计划”，如今已在全球拥有近 90 个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，海外仓在美国、德国、荷兰、法国、英国、澳大利亚以及中东和东南亚等 15 个国家和地区落地。

京东物流 2023 年第三季度收入 416.63 亿元人民币，同比增长 16.5%；归属于公司所有者的利润 2.14 亿元人民币，上年同期亏损 2.87 亿元。

京东物流表示，得益于供应链运营效率提升与成本优化，京东物流三季度利润水平再创新高，经调整后净利润达到 8.4 亿元，同比增长 89%，达到上市以来同期最好盈利水平。

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