金山办公：预计 2023 年净利润 12.35 亿-13.66 亿元，同比增幅 10.55%-22.19%

IT之家 1 月 3 日消息，金山办公今日晚间公告，预计 2023 年净利润 12.3547 亿元-13.6551 亿元，与上年同期相比，同比增幅为 10.55%-22.19%。

作为对比，上年同期金山办公实现 38.85 亿元的营业收入，归属于母公司所有者的净利润为 11.18 亿元。

金山办公方面表示，报告期内公司推出了一站式智能办公平台 WPS 365，旗下人工智能办公应用 WPS AI 于 2023 年第四季度开启公测。金山办公还称，未来公司将进一步加大 AI 领域的投入，推出更多创新性的 AI 能力，不断拓展 AI 技术的应用场景，并加快商业化进程。

据IT之家此前报道，WPS AI 已经于去年 11 月 16 日开启公测，面向全体用户陆续开放体验。WPS AI 的功能覆盖文字、表格、演示几个方面，大家可在 WPS AI 官网下载体验。

WPS AI 可实现的功能包括一键生成完整 PPT、一键生成文本内容或润色、续写、扩写，以及 AI 帮写公式等等。

不过在去年 11 月，金山办公 WPS 的《隐私政策》提到“我们将对您主动上传的文档材料，在采取脱敏处理后作为 AI 训练的基础材料使用”，遭到用户质疑。

WPS 随后在微博发文表示已更新《WPS 隐私政策》，去除了容易引起误解的表述，并确保其内容与实际操作严格对应。同时声明，所有用户文档不会被用于任何 AI 训练目的，也不会在未经用户同意的情况下用于任何场景。

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