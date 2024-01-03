极狐阿尔法 S 先行版将搭载华为 ADS 2.0，老车主本季度可免费升级

IT之家 1 月 3 日消息，极狐汽车日前宣布，极狐阿尔法 S 先行版车型即将搭载华为 ADS 2.0 智驾系统，预计将在今年第一季度开始更新，老用户可获得免费升级。

官方表示，该车拥有 34 颗传感器，包括毫米波雷达、激光雷达、摄像头等，升级后的车辆拥有 GOD 网络 2.0，号称拥有 99% 的通用障碍物识别率。

此外，该车升级之后可实现“可见即可泊”的泊车体验，最窄车位支持原车宽度 + 0.4m，还拥有超过 160 种的泊车场景。同时，该车还将支持全向防碰撞系统，能够精准检测异形障碍物。

综合IT之家此前报道，极狐阿尔法 S 先行版车型已经在北京、重庆、杭州、深圳、上海、广州等地开通城区 NCA（城区智能领航）功能。该车于去年 5 月 19 日发布，指导价 32.98 万元。

该车前脸正中间配备了 3 颗激光雷达，搭载鸿蒙 OS 车机系统。动力方面，该车采用前后双电机驱动形式，最大功率 473kW，最大扭矩 665N・m，百公里加速 3.5s，NEDC 续航里程为 500 公里。

去年 12 月，极狐成为首批获批北京市有条件自动驾驶（L3 级）高速公路道路测试牌照的企业之一。

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