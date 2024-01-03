坦克 400 Hi4-T 迎来首次 OTA 升级：车机功能优化

IT之家 1 月 3 日消息，IT之家从坦克汽车官方获悉，坦克 400 Hi4-T 迎来首次 OTA 升级，主要针对车机系统的部分功能进行了优化提升。

IT之家注意到，此次 OTA 升级后无钥匙进入功能可设置仅解锁主驾驶门，车外行人警示音效也可以更好的预警行人。另外，地图功能在多人驾车组队时可共享位置，接受群组消息，语音助手也增加了更多的场景词，提升人机交互感受。

此外，本次 OTA 升级还新增 USB 音乐播放列表分类，下拉页面新增动力模式选择按键，液晶仪表盘也新增越野场景专用仪表盘，可以展示海拔、气压、指南针、电子俯仰角、车轮转角以及左右倾角等参数，保养里程计算方式也得到了优化，能够更直观地展示需保养的项目。

作为坦克品牌第⼆款新能源⻋型，坦克 400Hi4-T 搭载⻓城汽⻋⾯向越野新能源、基于坦克平台专属研发的越野超级混动架构 Hi4-T，发动机最大功率 180 千瓦，峰值扭矩 380 牛・米；传动系统匹配纵置 9HAT 混动专用变速器，内置电机最大功率 120 千瓦，峰值扭矩 400 牛・米；系统综合输出功率可达 300 千瓦，综合扭矩 750 牛・米。电池及纯电续航方面，新车搭载 37.1 千瓦时电池组，WLTC 工况纯电续航 105 公里。坦克 400 Hi4-T 目前在售车型共 2 款，机能版售价 27.98 万元，超能版售价 28.98 万元。

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