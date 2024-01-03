NES 版《俄罗斯方块》发售 34 年后首次被人类通关，13 岁少年创造历史

IT之家 1 月 3 日消息，1989 年发售的经典游戏 NES 版《俄罗斯方块》终于迎来了人类史上的首个通关者，一位网名为“Blue Scuti”的 13 岁少年，在游戏发售 34 年后，成功抵达 157 关，首次将这款经典游戏玩崩溃，最后游戏画面定格、再无方块掉落，创造了历史。先前，只有人工智能取得这一战果。

NES 版《俄罗斯方块》对于老玩家来说并不陌生，它曾在 80 年代红极一时，至今仍拥有活跃的玩家社区和竞技赛场。在游戏中，玩家通常能轻松玩到 29 关，但从 29 关开始，方块下落速度骤增，已超出手指操作的极限，难以再攀升更高的关卡。

然而在 2011 年，玩家 Thor Aakerlund 通过“高速点击”技术突破了 29 关的限制，达到了 30 关。此后，随着玩家们对“超速点击”的熟练运用，纪录不断被刷新，Joseph Saelee 在 2020 年更是一举将纪录推高至 35 关。

2020 年，玩家 Cheez 发明了“摇杆滚动”技术，再次颠覆了游戏格局。这种利用摇杆震动来实现超高速点击的技巧，让玩家对方块的控制更加精细，使得突破 29 关的挑战变得相对容易。2021 年，Cheez 凭借“摇杆滚动”技术成功闯过 40 关。

随着“摇杆滚动”技术的普及，顶尖玩家们不断向更高关卡发起挑战。2022 年，EricICX 凭借着这一技术将纪录提升至 95 关，再次刷新了人类极限。

然而，138 关之后，8 位机时代的编程缺陷为玩家们设置了新的障碍。由于颜色调色板出现故障，方块的颜色变得难以辨认，这让闯关之路更加艰难。尽管如此，PixelAndy 还是于 2023 年 11 月成功闯过 148 关，成为了当时人类的最高纪录保持者。

IT之家注意到，2021 年游戏开发者 Greg Cannon 开发了一款名为 StackRabbit 的俄罗斯方块机器人，测试了人类无法企及的关卡。StackRabbit 程序可以闯到 237 关，然后会触发游戏崩溃，也就是触发了“杀屏（killscreen ）”。理论上，如果到达 255 关，游戏会直接回到 0 关重新开始。

简而言之，“杀屏”是由于游戏代码在长时间运行时出现字节溢出错误而导致的崩溃，其具体触发关卡并不固定，取决于游戏过程中的随机因素。玩家们推测，人类能够触及的第一个“杀屏”关卡应该是 155 关。

而就在 2023 年 12 月 21 日，13 岁的 Blue Scuti 做到了。他成功闯过 157 关，不仅刷新了人类闯关纪录，还触发了“杀屏”，成为首位攻克 NES 版《俄罗斯方块》“杀屏”的人类玩家。

Blue Scuti 11 岁开始玩《俄罗斯方块》，每天要玩 3 到 5 个小时。他成为专业玩家，多次在比赛中获奖。本次大获全胜之前，他数次向彻底击败游戏端发起冲击，总是功亏一篑。他坦言，最大困难是 30 分钟后自己会变得紧张。

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