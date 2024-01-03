强震重创日本西海岸，东芝 NAND 闪存工厂暂时停产

IT之家 1 月 3 日消息，新年第一天，一场强震袭击日本西海岸，造成重大人员伤亡，还可能对电脑配件供应产生影响。东芝宣布，由于需要进行安全评估，公司位于石川县能美市的 NAND 闪存工厂将暂时停产。分析师预计，地震将对未来半导体供应和价格产生影响。

图源：东芝

IT之家注意到，除了东芝，TrendForce 还指出，Taiyo Yuden、Tower、Shin-Etsu、GlobalWafers 和 TPSCo 等企业也暂时停止了半导体产品的生产。鉴于地震造成的震动幅度大，专家建议对所有建筑物进行详细检查，排除潜在的安全隐患。

东芝电子设备与存储公司在新闻中心声明中表示，能美市工厂已停产，正在进行全面评估。声明强调，所有当日在岗员工均安全，公司正在联系部分休假员工以确认其安危。

从 TrendForce 绘制的地震影响半导体制造商地图来看，东芝位于加贺的工厂距离震中非常近。因此，东芝目前正在“仔细检查基础设施和生产线是否受损”。目前尚无有关受损程度的初步信息，也不清楚东芝是出于谨慎起见还是发生了严重损毁。东芝承诺将在周五日本时间下午 5 点发布更新，并表示将在“生产线状态评估完成后尽快”做出复工决定。

需要注意的是，NAND 闪存市场本身就复杂多变，存在价格上涨和下跌的双向拉力。一方面，2023 年下半年以来，一些厂商为了提振价格，有意限制了 NAND 闪存出货，导致市场供货趋紧，价格有所上涨。另一方面，随着更高效、更高密度的 NAND 闪存不断推出，以及中国新一代 NAND 闪存晶圆厂投产，未来存储器价格也可能会受到下行压力。

目前尚不清楚东芝 NAND 闪存工厂的停产会对市场产生多大影响。但可以肯定的是，新年伊始的这场地震无疑为全球存储器市场增添了新的变数，值得密切关注。

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