《王者荣耀》S34 新赛季“云梦有灵”今日上线：峡谷地形调整、V10 增加奖励 / 特权

IT之家 1 月 4 日消息，《王者荣耀》于今日（1 月 4 日）0:00-7:30 对正式服及抢先服进行停机更新，更新结束后 S34 新赛季 —— 云梦有灵正式上线，除了机制上的调整，还加入了美术表现面的优化和峡谷品质优化的内容。

新赛季对峡谷整体的场景和地形进行了全面优化：机制表达，如传送阵等；地形改动，如发育路地形等；场景表现，如烈雉出生点等；在场景中增加了许多动态表现，如草丛和天气的变化。

对抗路传送阵表现升级

发育路地形和场景优化

红隼出生点优化

猎豹营地氛围

山豪营地升级，更新山豪出生动画

赤甲营地升级，更新赤甲出生动画

4 分钟：草丛变化

受到河水和原初之息能量滋养，河道附近的草丛开出花朵

10 分钟：野区动态变化

太阳开始下山，野区逐渐变暗，花朵香气吸引蝴蝶前来

三路主道光线不变，野区变暗寓意危机四伏，请注意敌人野区埋伏

20 分钟：全局动态变化

太阳完全落山，整个峡谷变暗，萤火虫出现在河道附近草丛，烽火台的火炬照亮峡谷主要区域

风暴龙王登场，整体营造夜间决战氛围，此阶段开始任何一波团战都可能决定胜负，请小心行事

移除闪影花，并重做传送阵效果：使用传送阵可以传送到指定友方防御塔或兵线处

新增中立野怪红隼：红隼回归！发育路新增一只游离于战场外的红隼，该红隼与河道精灵类似，在一定范围内随机行走，不会攻击。同时移除发育路河道精灵

地形调整：对发育路红隼区域地形进行调整

新赛季简化当前对局中的多鞋玩法，统一了所有鞋子的售价，同时调整了鞋子的属性和被动效果。

新增特性 二级鞋子可以自由切换，切换冷却时间 5 分钟 影忍之足 基础属性：110 物理防御 → 120 物理防御 被动-防护：抵挡 15% 普攻伤害 → 抵挡 10% 物理伤害 抵抗之靴 基础属性：110 法术防御 → 120 法术防御 被动-坚韧：35% 韧性 → 30% 韧性 疾步之靴 新增基础属性：+300 最大生命 基础移速：80 → 70 脱战移速：60 → 50 价格调整：530 → 710 合成路径调整：神速之靴 → 神速之靴 + 红玛瑙 急速战靴 新增被动-急速恢复：每次普攻命中目标回复 25~50 点生命（对非英雄单位减半） 秘法之靴 被动-法术精通：提升 50~120 法术穿透 → 提升 100 法术穿透 冷静之靴 被动-静谧：加速冷却时间大于 5 秒的技能 3%~10% 冷却速度 → 加速召唤师技能 15% 冷却速度

新赛季对大量英雄进行了调整、重做，分别为哪吒、朵莉亚、赵云、桑启、李白、高渐离、百里玄策、大乔、李元芳、艾琳。

同时，原【语音举报功能】升级为【违规行为】+【违规语音】双重识别，使玩家可以更准确地申诉遇到的违规行为。当局中的玩家被举报后，官方会进行系统核查，并根据其恶劣程度采取相应的处罚措施，包括警告、踢出对局等。

2024 年第一期战令的主题是 —— 魔法学院，本次战令升级主要包括以下五部分：“更新频率调整”、“新增主题体验” 、“奖励优化”、“任务优化”与“价格优化”。

更新频率调整方面，新版战令由每年 4 期调整为每年 6 期，除新版第一期战令随 2024 年正式服版本更新，2024 年战令将于每个奇数月 1 日更新，即 3 月 1 日、5 月 1 日、7 月 1 日、9 月 1 日、11 月 1 日。相应的奖励线和任务经验也将根据每期长度变化而调整。

IT之家注意到，新赛季还为玩家带来了体验升级后的贵族系统，包含新皮肤、新福利、新特权与新身份等内容。

新皮肤

将有一款全新的传说级贵族专属皮肤加入贵族系统：艾琳-觅芳踪，V10 用户可免费领取。

新福利

新增贵族节日福利，贵族玩家可在节日时领取到贵族节日福利，详见后续爆料。

新身份，新特权

目前玩家达到 V10 等级并激活特权后，后续消费便无额外奖励、特权或身份回馈。因此，官方为玩家补充了两个新的贵族身份：V10 无双贵族、V10 荣耀贵族，配套更多奖励与特权。

V10 无双贵族

用户到达 V10 起再消费可同时积累贵族积分和有效期 1 年的流光积分（1 点券 = 1 流光积分），流光积分达到 59999 即可解锁此身份，解锁后，将获得无双贵族配备的一系列权益与奖励，包括但不限于：贵族传承、贵族匹配氛围、召唤师技能特效、专属称号、专属头像框、专属贵族徽章等。

V10 荣耀贵族

V10 无双贵族的流光积分，在每月定榜时成为流光积分排行榜前 20000（每月 1 日 01:00 定榜），即可成为 V10 荣耀贵族。成为荣耀贵族后，将解锁：贵族传承、贵族天幕、贵族邀请、专属称号、专属头像框、专属贵族徽章等特权。

玩家拥有皮肤数≥350，且满足 V10 无双贵族流光积分，即可成为 V10 无双贵族；玩家拥有皮肤数≥450 且满足流光排行条件，即可成为 V10 荣耀贵族；随新皮肤上线逐渐增多，拥有皮肤数量的要求可能会调整。

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