OPPO 回应中国区总裁刘波“下课”：不实消息

IT之家 1 月 4 日消息，雷峰网报道称，OPPO 中国区调整最终落地，原 OPPO 副总裁、中国区总裁、新兴移动终端事业部总裁刘波卸任 OPPO 中国区总裁一职。该职位由集团副总裁、手机产品线总裁段要辉接任。

报道还表示，知情人士称段要辉的任命与 OPPO 中国区的市场表现“不佳”有直接关系。关于刘波的变动，内部早有说法，且 2023 年 2 月份内部就有过讨论。原先的想法是想学 vivo 从代理招操盘手任职中国区总裁这一角色，只是一直没找到合适的人选。

对于这一传言，OPPO 方面回应新浪科技称，属于不实消息。

刘波于 2005 年加入 OPPO，曾负责产品工程、采购，也曾担任 OPPO 首席采购官，并且在 2018 年出任新兴移动终端事业部总裁。

2020 年 4 月，OPPO 宣布任命刘波为中国区总裁，全面负责中国市场的经营以及品牌建设。OPPO 表示，将持续加强重点区域市场的精细化运营，本次调整将进一步夯实中国市场的战略地位。

IT之家查询发现，刘波的微博目前还在预热 OPPO Find X7 系列新机，上一条微博是在 15 小时前。

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