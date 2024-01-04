我国自研 AG60E 电动飞机成功首飞：最大平飞速度 218km/h，航程 1100km

IT之家 1 月 4 日消息，AG60 飞机是航空工业通飞所属浙江通飞野马飞机制造有限责任公司设计和制造的一款两座轻型运动类飞机，昨日在建德千岛湖通用机场成功完成首飞。

据介绍，自项目启动以来，研制团队先后开展了电机、电控、动力电池选型、电推进系统集成试验验证、电动飞机安全性和适航符合性设计技术研究等多项工作，完成了 AG60 轻型运动飞机电动化改装，为电动飞机产品开发和现役固定翼飞机电动化改装积累了宝贵经验。

IT之家查询公开资料获悉，AG60 飞机是一款全金属、并排双座、上单翼、前置单发、前三点式起落架的轻型运动类飞机，机身总长为 6.9m，机翼翼展为 8.6m，升限 3600 米，最大平飞速度 218 公里 / 小时，航程 1100 公里。

AG60 飞机前部为螺旋桨、发动机舱；中部为座舱，舱门设置在两侧；飞机后部为后机身段及尾翼，飞机主要结构由金属材料制造而成。

据官方介绍，AG60 飞机具有操作简便，组装简易等特点，配备一套 MGL 电子飞行仪表系统和一套信系统，包含综合显示屏、甚高频电台、TT21 应答机等。具有超强的机场适应性，可在草地、硬化土地等非铺装跑道起降，广泛适用于飞行员培训、竞技娱乐飞行、私人出行等领域。

2021 年 7 月 16 日，湖南通航博览会期间，成功签订 20 架 AG60 购机协议。其中与珠海中航通用飞机客户服务有限公司签订 10 架 AG60 飞机，与湖南大武通用航空有限公司签订 5 架 AG60 飞机，与广东冯如飞机制造有限公司成功签订 5 架 AG60 飞机。

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