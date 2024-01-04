网易有道 AI 学习机 X20 上市：三合一模式、教育大模型，首发价 5999 元起

IT之家 1 月 4 日消息，在昨日的有道子曰教育大模型创新成果发布会上，网易有道 AI 学习机 X20 发布，首发价 5999 元起，号称“首创三合一模式”。

据介绍，有道 AI 学习机 X20 集学习机、学练机和学生专属电脑于一体，并落地教育大模型，孩子可以根据不同的学习场景，自由切换使用模式。

学习机模式，有道 AI 学习机 X20 搭载了“子曰”教育大模型的最新应用 —— 小 P 老师和虚拟人口语私教 Hi Echo；

学练机模式，X20 内置了《5・3》正版真题，配合护眼类纸屏、墨水模式和 4096 级压感智能书写笔；

电脑模式，X20 支持家长通过手机端进行管控，孩子能够在学习机上安全地探索编程、文档处理等 PC 端应用。

小 P 老师号称能随时为孩子提供全学段、全学科的答疑支持，覆盖小学到高中全学段，语文、数学、英语、物理、化学、生物等 10 科各类题型，并支持文本、图片、音频等多形式输入；同时还支持「多轮互动」，通过同类型的知识点总结和举一反三，引导孩子自主思考。

虚拟人口语私教 Hi Echo 2.0 新增“口语定级”功能，带来了更丰富的虚拟人形象、更个性化的口语评级报告、更开放的对话场景。与此同时，Hi Echo 也正式宣布对外开放合作，未来有意链接车载系统、智能手表等场景。

具体配置方面，该学习机搭载 12.7 英寸 2176×1600 雾镀类纸护眼屏，配有瑞芯微 3588s 处理器，以及 8600mAh 电池 + 65W 快充、双扬声器，可选两个存储配置版本，IT之家附价格和参数表如下：

8GB + 256GB 限时首发价 5999 元

16GB + 512GB 限时首发价 7999 元

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