索泰 RTX 4070 SUPER 显卡曝光：改用 12VHPWR 连接器

IT之家 1 月 4 日消息，Videocardz 曝光了三款索泰 GeForce RTX 4070 SUPER 显卡，分别为 Trinity Black 型号、Twin Edge OC 型号和 Twin Edge 型号。

一如其命名，Trinity 型号采用三风扇散热设计（2.2 槽厚），而 Twin Edge 则是双槽双风扇设计。

规格方面，英伟达 GeForce RTX 4070 SUPER 显卡预计将采用 AD104-350 或 AD103-175 GPU （PG141 SKU 335），具有 7168 个 CUDA 核心（RTX 4070 仅 5888 个）、48 MB 二级缓存。

此外，这款显卡将配备 12GB GDDR6X 显存，采用 192bit 总线接口，而 TBP 也将比现有 RTX 4070 的 220W 高出 20W。

如图所示，该系列显卡采用了全新的 12V-2x6 规格 12VHPWR 连接器，相比之前 RTX 4070 使用的普通 8pin 接口可以带来更稳定的供电表现。显示输出方面，这款显卡只提供了标准的 HDMI 2.1 和 DP 1.4 接口。

根据之前的爆料，英伟达 RTX 40 SUPER 系列显卡将在北京时间 1 月 9 日凌晨 1 点发布，1 月 17 日晚 10 点起开卖，届时IT之家将为大家带来详细报道。

1 月 9 日凌晨 1 点：RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER、RTX 4070 SUPER 发布

1 月 9 日早上 6 点：RTX 4070 SUPER 开箱解禁

1 月 16 日晚 10 点：RTX 4070 SUPER 基础型号评测解禁

1 月 17 日晚 10 点：RTX 4070 SUPER 高端型号评测解禁，正式发售

1 月 23 日晚 10 点：RTX 4070 Ti SUPER 基础型号评测解禁

1 月 24 日晚 10 点：RTX 4070 Ti SUPER 高端型号评测解禁，正式发售

1 月 30 日晚 10 点：RTX 4080 SUPER 基础型号评测解禁

1 月 31 日晚 10 点：RTX 4080 SUPER 高端型号评测解禁，正式发售

据博板堂此前消息，RTX 4080 SUPER 和 RTX 4070 Ti SUPER 将在发售后取代 RTX 4080 和 RTX 4070 Ti，但 RTX 4070 SUPER 不同，它将与 RTX 4070 共存一段时间。

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