索尼 CES 2024 发布会 1 月 9 日举行，消息称 FX3Ⅱ 相机 3 月上市

IT之家 1 月 4 日消息，索尼 CES 2024 新闻发布会将于北京时间 1 月 9 日 9:00 举行，邀请函中并未包含任何有用信息，不过之前有消息称其主角是与本田合作的“AFEELA”纯电汽车。

根据 SonyAlpharumors 的爆料，索尼会在今年三月份推出新款 FX3Ⅱ 相机。该机型或将搭载一颗 1290 万像素全域快门传感器，最高支持 4K180P 视频拍摄，无内置风扇，外置 EVF 取景器。

IT之家查询发现，索尼全画幅电影摄影机 FX3 发布于 2021 年 2 月 23 日，同年 3 月中旬上市，国行定价 32000 元。

索尼 FX3 机身紧凑、小巧轻便，不仅拥有优秀的操作性、拓展性和可靠性，还兼具出色的自动对焦性能，利于手持拍摄的光学影像稳定系统，以及可延长记录时间的先进散热功能等，并且兼容索尼 59 支的 E 卡口镜头。

FX3 产品特征：

● 约 1020 万有效像素全画幅背照式 Exmor R CMOS 影像传感器和 BIONZ XR 影像处理器。

● 支持 4.2K 16Bit Raw 外录，10Bit 4:2:2 模式下支持所有机内可选录制格式。

● 高感光度，ISO 可扩展至 409600，可在低光照条件下进行拍摄并且支持 15 + 级动态范围。

● S-Cinetone 图片配置文件采用与 CineAltaV、FX9 和 FX6 一致的色彩科学，支持 4K 120p 记录。

● 640g（仅机身）小巧轻便的机身设计，具有专业的操作性，可用于手持、稳定器和搭载无人机拍摄。

● 机身和手柄共配有 8 个 1/4-20 UNC 螺孔，可以直接安装配件，无需额外拓展套件。

● 具备 2 个 XLR / TRS 音频输入的可拆卸 XLR 手柄单元，支持 4 声道数字音频接口，机身内置立体声麦克风。

● 内置 5 轴防抖，以及“增强模式”影像稳定功能，同时陀螺仪记录抖动元数据，可使用索尼原生软件进行防抖处理，手持拍摄也可获得稳定的画面效果。

● 采用 Alpha 微单™相机先进的快速混合自动对焦技术，可实现触摸跟踪（实时跟踪）和实时眼部对焦功能。

● 高效散热系统，内置冷却风扇，可长时间持续稳定录制 4K 60p 视频。

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