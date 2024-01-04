施乐公司计划裁员 3075 人，占比 15%

IT之家 1 月 4 日消息，施乐（Xerox）公司近日发布公告，宣布裁员 15%，并通过内部架构改革，推行新的运营模式。

这家专注于数字印刷和文档管理技术的公司此前披露的公开数据，到 2022 年底，公司将拥有 20500 名员工，意味着本次裁员影响 3075 名员工。

施乐公司的股价自去年 10 月份以来一直跟随大盘处于上升状态，但由于周三的公告，其股价从 17.69 美元跌至 15.69 美元。

IT之家简要概述下施乐公司的重组计划：

核心印刷业务：

简化其核心产品，以满足当今混合工作场所经济买家的需求。

增加投资，支持合作伙伴进行市场推广，服务客户采购打印解决方案。

与合作伙伴一起，通过扩大覆盖范围、改善服务成本和提高盈利能力，实现市场份额的战略性增长。

全球商业服务：

简化利用共享功能和平台集中协调内部流程，提高整个企业的效率和可扩展性。

通过降低交易成本，为我们的增长部门赢得运营杠杆和投资能力。

提高所有业务部门和职能的质量，同时注重不断改善客户和员工的体验。

信息技术和数字服务：

让组织更加关注施乐新兴的数字服务和 IT 服务能力，加快收入多元化，转向具有更高增长和盈利能力的市场。

实施新的多部门组织重点，以推动内部调整，并向现有客户和潜在客户提供更多服务。

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