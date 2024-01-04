JLab 主动降噪头戴式耳机 JBuds Lux ANC 发布，售价 79.99 美元

IT之家 1 月 4 日消息，美国耳机品牌 JLab 在 CES 2024 召开前推出一款主动降噪（ANC）高端耳机，售价 79.99 美元（IT之家备注：当前约 573 元人民币）。

JBuds Lux ANC 耳机依然保持了该品牌的性价比路线，具有长续航、多点蓝牙、可定制 EQ、空间音频、谷歌快速配对和快速充电功能。

JBuds Lux ANC 的驱动器尺寸为 40 毫米，与 Bose、索尼等公司的旗舰耳机相同。在 ANC 方面，JBuds Lux ANC 支持 25dB 主动降噪，可以选择关闭或使用 Be Aware 通透模式，并且可以通过 JLab 应用自定义降噪级别。JBuds Lux ANC 还支持空间音频。

该公司宣称，在开启降噪功能的情况下，JBuds Lux ANC 可使用 40 多个小时，而在关闭降噪功能的情况下，续航可以延长至 70 多个小时。

该耳机支持蓝牙 5.3、谷歌快速配对，号称充电 10 分钟播放 4 小时，拥有多个配色版本，重量 235g，白色、灰色和绿色版本计划于 2 月底发货，紫色版本将于 3 月发货，现已在 JLab 官网开启预订。

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