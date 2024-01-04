欧拉推限时购车活动：最高优惠 3 万元，还送 3000 元保险补贴

IT之家 1 月 4 日消息，欧拉汽车旗下在售全系车型推出限时优惠活动，其中欧拉好猫、好猫 GT 木兰版、闪电猫可享最高 3 万元现金优惠、限时获得 3000 元保险补贴等，有效期为 2024 年 1 月 1 日-2 月 8 日；芭蕾猫不提供现金优惠，但提供车机流量费用减免等权益，有效期为 2024 年 1 月 1 日-1 月 31 日。

具体来看，欧拉好猫、好猫 GT 木兰版现金最高优惠 2.2 万元（尊荣型优惠 2 万元），并提供 3000 元保险补贴。另外，活动期内购车还提供基础流量终身免费、娱乐流量 1 年免费、赠送原厂充电桩、三电终身质保（首任个人非营运车主，年平均行驶里程不超过 3 万公里）、整车 4 年 / 15 万公里质保等权益。

购买欧拉好猫尊荣型还可获得价值 2999 元 V2L 对外放电功能；购买欧拉好猫 GT 木兰版可享受智能辅助驾驶选装包 5 折优惠。目前欧拉好猫官方指导价区间为 12.98 万-16.58 万元；欧拉好猫 GT 木兰版官方指导价区间为 14.38 万-15.38 万元。

购买欧拉闪电猫可享受 3 万元现金优惠，以及 3000 元保险补贴，并且还将获得基础流量终身免费、娱乐流量 2 年免费、三电终身质保（首任个人非营运车主）、整车 5 年或 15 万公里质保、赠送原厂充电桩、赠送原厂天幕遮阳帘等权益。目前，欧拉闪电猫官方指导价区间为 18.98 万-26.98 万元。但需要注意的是，购买闪电猫的用户需要在 2024 年 2 月 29 日前提车才可享受上述福利。

购买欧拉芭蕾猫并不提供现金优惠，仅提供基础流量终身免费、娱乐流量 2 年免费、三电终身质保（首任个人非营运车主）、整车 4 年或 15 万公里质保、赠送原厂充电桩等权益。目前，欧拉芭蕾猫官方指导价区间为 14.98 万-17.98 万元。

IT之家注意到，欧拉汽车去年 12 月销量为 10026 辆，同比增长 45%，2023 年全年销量 10.9 万辆。

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