巨安储能研发建造巨型“充电宝”：可存储 8000 度电，为工厂供电 8 小时

IT之家 1 月 4 日消息，近日，由巨安储能武汉科技有限责任公司（简称巨安储能）与湖北长江电气有限公司（简称长江电气）共同打造的“1MW / 8MWh 全铁液流储能项目”的主体工程，已顺利完工。

据介绍，该项目位于中国光谷，由巨安储能提供全栈式储能解决方案，为长江电气园区打造一套储能时长达 8 小时的全铁液流储能系统。该系统采用三层布局结构，电压可提升至 1500V，存储 8000 度电，可缓解电力高峰期的供电压力。

▲ 图源“巨安储能”公众号

巨安储能项目负责人表示，“我们的团队从全套方案设计到设备入场，再到主体工程推进的过程，创下了 10 天完成兆瓦级大型液流储能电站主体工程建设的行业新纪录。”

IT之家查询获悉，巨安储能号称是国内首家全铁液流储能系统解决方案提供商，由武汉光电国家研究中心在读博士孟锦涛创办。截至目前，巨安储能已连续完成三轮融资。

巨安储能已与大唐、中电建、中广核等多家央企、国企开展战略合作，推进大型储能示范项目建设。“目前公司签订的意向订单已经超过 25 亿元。”孟锦涛介绍。

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