阿里云通义千问 App 上线“通义舞王”：一张照片就能生成跳舞视频

IT之家 1 月 4 日消息，阿里云旗下的通义千问 App 近日上线了一项免费的新功能“通义舞王”：用户在按照提示要求上传照片后，经过十几分钟的等待，即可自动生成舞蹈视频。

据介绍，该功能背后的算法为阿里通义实验室自研的视频生成模型 Animate Anyone（项目地址：点此前往）。用户使用人物全身照片生成的舞蹈视频号称能够保留原始形象的面部表情、身材比例、服装乃至背景等特征。

当前该功能内置了 12 种舞蹈模板，包括当前较为热门的“科目三”，还有蒙古舞、划桨舞、鬼步舞等等。

而在上个月，类似技术就已经引起了海外网友的关注。综合IT之家此前报道，新加坡国立大学和字节跳动联合研究了一项名为“MagicAnimate”的技术，可通过一张图片和内置动作生成一套“毫无违和感”的舞蹈视频， HuggingFace 的 CTO 也拿自己的头像体验了一把。

更早之前阿里发布的“Animate Anyone”项目也拥有相近的思路：开局一张图，通过 AI 生成舞蹈视频。

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