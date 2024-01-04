2023 年全球程序员薪酬报告出炉：中国北京排行“热门城市”第六，年收入中位数 9 万美元

IT之家 1 月 4 日消息，职位网站 Levels.fyi 日前发布了一份《2023 年度程序员收入报告》，该报告据称基于 20 万份程序员薪资数据，主要反映程序员 2023 年薪酬总额中位数，其中包含工资、股票价值和奖金。

从美国方面来看，程序员收入最高的地区是美国旧金山，中位数薪资为 24.9 万美元（IT之家备注：当前约 178.3 万元人民币）；其次是西雅图，中位数为 22.5 万美元（当前约 161.1 万元人民币）；排行第三为纽约，中位数为 18.5 万美元（当前约 132.5 万元人民币）。

而在“热门国际城市（排除美国）”方面，程序员收入最高的地区为以色列特拉维夫，中位薪资为 13.8 万美元（当前约 98.8 万元人民币）；排行第二的是加拿大温哥华，年中位收入为 11.5656 万美元（当前约 82.8 万元人民币）；排行第三的是澳大利亚悉尼，收入为 11.0237 万美元（当前约 78.9 万元人民币）；中国北京位居第六，年中位收入为 9 万美元（当前约 64.4 万元人民币）。

在基于职级的工程师排行榜中，初级软件工程师方面，量化交易公司 Jane Street 以 32.5 万美元的中位数薪资占据榜首，设计软件公司 Figma 以 24.05 万美元薪资排行第二，投资公司 imc 以 24 万美元薪资排行第三，排行前五的公司信息如下：

量化交易公司 Jane Street：32.5 万美元（当前约 232.7 万元人民币）

设计软件公司 Figma：24.05 万美元（当前约 172.2 万元人民币）

投资公司 imc：24 万美元（当前约 171.8 万元人民币）

游戏公司 Roblox：23.812 万美元（当前约 170.5 万元人民币）

信息公司 databricks：23.05 万美元（当前约 165 万元人民币）

在中级软件工程师方面，信息公司 Databricks 领衔，中位数薪资 38 万美元，相较 2022 年的 44.3 万美元略有下降；投资公司 imc 及游戏公司 Roblox 以 35 万美元并列第二；商用软件公司 Rippling 及金融公司 Plaid 以 33 万美元并列第三，排行前五的公司信息如下：

信息公司 Databricks ：38 万美元（当前约 272.1 万元人民币）

投资公司 imc：35 万美元（当前约 250.6 万元人民币）

游戏公司 Roblox：35 万美元（当前约 250.6 万元人民币）

商用软件公司 Rippling：33 万美元（当前约 236.3 万元人民币）

金融公司 Plaid ：33 万美元（当前约 236.3 万元人民币）

商用软件公司 Airtable：32.2 万美元（当前约 230.6 万元人民币）

流媒体公司 Netflix：32 万美元（当前约 229.1 万元人民币）

在主任工程师方面，AI 公司 OpenAI 排行第一，中位数年薪 92.5 万美元；电商平台 coupang 排行第二，收入 87 万美元；职位平台 Linkedin 排行第三，收入 70.81 万美元，排行前五的公司信息如下：

AI 公司 OpenAI：92.5 万美元（当前约 662.3 万元人民币）

电商平台 coupang：87 万美元（当前约 622.9 万元人民币）

职位平台 Linkedin：70.81 万美元（当前约 507 万元人民币）

电信运营商 Stripe：70 万美元（当前约 501.2 万元人民币）

金融公司 Plaid ：69 万美元（当前约 494 万元人民币）

在首席工程师方面，社交平台 Facebook（Meta）排行第一，年薪 102 万美元；电信运营商 Stripe 排行第二，年薪 94.07 万美元；设计平台 Pinterest 排行第三，年薪 87 万美元，排行前五的公司信息如下：

社交平台 Facebook（Meta）：102 万美元（当前约 730.3 万元人民币）

电信运营商 Stripe：94.07 万美元（当前约 673.5 万元人民币）

设计平台 Pinterest：87 万 美元（当前约 622.9 万元人民币）

打车平台 Uber：83 万美元（当前约 594.3 万元人民币）

科技公司 Apple：82.5 万美元（当前约 590.7 万元人民币）

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