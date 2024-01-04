【IT之家评测室】同价位难以拒绝的性能机选择？一加 Ace3 评测

在一加 12 发布后，2024 年新年伊始，一加 Ace3 如约而至，号称“以全能姿态，让旗舰体验全面普及”。具体来看，一加 Ace 3 配备骁龙 8 Gen 2 芯片，至高采用 1TB UFS 4.0 存储，拥有“天工散热系统 Pro”技术，获得了 TÜV 南德 48 个月 A 级流畅认证，还定制了一颗全新「独显芯片」，号称“性能更强，功耗更低”。

在性能优势之外，一加 Ace3 还“全球首发 1.5K 东方屏”、5500mAh 大电池，配备了同级别少有的金属中框、超薄指纹等。显而易见，一加 Ace3 此次又是有备而来，继承了 Ace 系列的性能基因，让旗舰体验全面普及。

接下来，IT之家将围绕这款产品带来详细的上手体验。

一、外观设计

既然秉承着“让旗舰体验全面普及”的产品理念，那方方面面都要保证旗舰规格，设计亦然。

一加 Ace3 设计上有两个亮点，一是旗舰同款的 ID 设计，一加通过这种具有传承性、且高辨识度的家族式设计，使得用户一眼便能认出这是一部“Designed By OnePlus”的作品。

特别是对于一加 Ace 这样定位的产品来说，在竞争激烈的市场中，一款产品若想脱颖而出，就必须具备独特的标志和特征。

一加 Ace3 的第二个设计亮点，便是同级别中少见的金属中框。

金属中框算是旗舰机的标配，但是，在许多定位稍低的次旗舰产品中，塑料中框却是常态。对于许多消费者而言，即便是抛开实用性，仅从情感角度来讲，金属中框不仅仅是一种材料选择，更代表着旗舰机的底线，或者说是品质与价值的体现。

一加 Ace3 升级了金属中框，很明显还是相当听取消费者建议和反馈的。同时，一加 Ace3 的金属中框磨砂处理的非常细腻，手感和质感都很出众。

细节上，一加 Ace3 保留了家族经典的三段式静音开关，上下边框纯平设计，镜头模组周围采用了刻度纹理设计，机身尺寸约 163.3mmx75.3mmx8.8mm，重量 207g。

配色上，一加 Ace3 带来了「鸣沙金」、「星辰黑」与「月海蓝」三款配色，三款配色均采用了旗舰级玻璃工艺，其中IT之家拿到的「星辰黑」，采用的是新一代丝绸玻璃工艺，当光线扫过的时候，这种细腻的丝绸玻璃会将光线漫反射，如夜空中的点点星光，质感又很像⽕⼭⽞武岩。

当你在光线下轻微转动机身，又能看到玻璃上有密集规则的竖向条纹，这种复杂的工艺设计，让同一种材质实现了两种不同的质感。

回到正面，这次一加 Ace3 全球首发 1.5K 东方屏，采用京东方最新 X1 发光材料，官方表示拥有行业第一的 4500nit 峰值亮度。

具体来看，这块屏幕 6.78 英寸，分辨率为 1.5K（2780*1264、450ppi），典型 800nit，全局激发亮度 1600nit，峰值亮度 4500nit；10.7 亿色，支持 100% DCI-P3 广色域，HDR 10+ 认证，支持杜比视界，获得了 DisplayMate A+ 认证。

在护眼层面，一加 Ace3 搭载了一加 12 旗舰同款「明眸护眼」技术，支持「3 EM Pulse+1 EM Pulse 类 DC 调光」与「2160Hz 高频 PWM 调光」，官方表示获得了莱茵最高等级的智能护眼 3.0 认证和国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心权威认证。

屏幕之下，一加 Ace3 采用了超薄光学屏幕指纹，解锁位置相比同档常见的短焦解锁更为靠上，解锁更加舒适便捷，屏幕之上是康宁大猩猩玻璃 Victus 2。

从产品规格来看，一加 Ace3 搭载的这块屏幕妥妥的是该档位的天花板水准，毕竟是“旗舰”标准，除了分辨率差异，这块屏幕其他素质和体验与一加 12“东方屏”完全一致，这次一加 Ace3 所展现出的诚意是显而易见的。

二、性能实测

核心配置上，一加 Ace3 搭载了第二代骁龙 8 移动平台，同时配备了满血版 LPDDR5X，12GB 起步至高 16GB 内存，UFS 4.0，提供 256GB / 512GB / 1TB 三个存储档位，在系统调教层面还拥有「微架构超算引擎」、「内存基因重组 2.0」、「焕新存储技术」三项自研技术。

骁龙 8 Gen2 大家很熟悉了，台积电 4nm 工艺打造，采用「1+4+3」CPU 架构。在骁龙 8 Gen3 发布之前，它就是顶级旗舰，当然在未来的两三年里，骁龙 8 Gen2 的性能表现仍将保持领先，不会从性能榜单中掉队。

IT之家拿到的是 16+1TB 的顶配版本，且最高支持 12GB 的内存融合。

按照惯例，IT之家首先对一加 Ace3 进行了跑分性能测试。

具体如上图所示，在安兔兔（V10.1.8）测试中，搭载骁龙 8 Gen2 的一加 Ace3 跑出了 1664666 的分数。

GeekBench5 跑分方面，一加 Ace3 单核为 1206 分，多核达到了 4735 分。

GeekBench6 跑分方面，一加 Ace3 单核为 1562 分，多核达到了 5157 分。

闪存性能测试方面，安兔兔也到达了 13 万 + 的分数，其中顺序读取速度为 3536.7MB/s，顺序写入速度为 3278.7MB/s，随机读取速度 612.0MB/s，随机写入速度为 898.0MB/s。

根据上述跑分成绩，一加 Ace3 的性能表现完全符合预期。

毕竟一加对骁龙 8 Gen2 的打磨也是得心应手了，整体跑分非常符合性能旗舰的定位调教，对于目标中端机型但又追求高性能的消费者来说，一加 Ace3 确实是一台不错的选择。

三、游戏体验

跑分实测后，再来看看一加 Ace3 的游戏体验。

首先，老规矩，最高画质 + 60 帧的《原神》实测，测试环境为室内 20°C 左右的房间，游戏测试场景为野外跑图 + 打怪，战斗场景占游戏总时间 30% 左右，开启手机的电竞模式。

原神画质设置如上

如下图所示，一加 Ace3 的平均帧率达到了 60.59fps。

在游戏过程中，一加 Ace3 全程没有出现降频锁帧的现象，游戏内肉眼卡顿的情况几乎为 0，整体表现非常令人满意。

据官方介绍，一加 Ace 3 拥有目前智能手机设计最先进、工艺最复杂、导热性能最好的 VC，9140mm² 超大面积，能有效覆盖整机内部更多热源。得益于一加 Ace 3 优异的散热系统和高效的温控策略，20°C 左右的室内环境下，30 分钟的《原神》，一加 Ace3 最高温度为 42°C。

高帧率与温控作为基础游戏体验的组成部分，是衡量一台标榜性能旗舰手机的“打底”要求，换句话说，一台性能旗舰手机，除了要游戏玩的好之外，还要玩的爽。

这一次，一加 Ace 3 搭载的独显芯片，行业首发了 AI 渲染技术。

据官方描述，一加 Ace 3 搭载全新一代超帧超画引擎，为用户带来全面 1.5K、全面 120 帧和新一代自研超级 HDR 画质，全面革新手游画质体验。据悉，结合超分与插帧算法，能够所有游戏 1.5K 超级分辨率和堪比原生 120 帧流畅画面，并支持所有游戏的 1.5K + 120 帧双开。

必须要强调的是，这次一加 Ace 3 支持所有游戏的 1.5K + 120 帧双开，鱼和熊掌，这次一加 Ace3 让你全都要。

以《原神》游戏为例吧！

呼出游戏侧边栏，在“超帧超画”中，可以同时开启自适应超帧、超级分辨率、超级 HDR 画质三个选项，也就是说，在《原神》本身的游戏设置外，你还可以通过这项功能，将游戏画质调至最高、最优 ——1.5K + 120 帧的《原神》游戏体验。

当我们开启“超级分辨率”后，可以看到画质明显上了一档次，画面边缘更立体、锐利，细节也更丰富了一些。

开启超分、默认

同时开启超级分辨率、“超级 HDR 画质”，可以看到原神的画面明显更亮一档，对比度要略高了一些，有更大的明暗差别，细节更丰富，游戏色彩更优。

比如下图，绿框中，红瓦的细节要更多，光线也更亮，边缘更锐利，人物腰间的小熊细节也更多。

开启超分 + 超级 HDR、默认

开启超分 + 超级 HDR、默认

这一次，一加 Ace 3 依旧号称是安卓“最强原神手机”，除了上面讲到的“超帧超画引擎”，一加 Ace 3 还首发了支持「游戏状态通讯技术」，包括围绕“帧率、功耗、画质、网络后台保活、加载速度”五大维度深度优化，为了原神玩家的极致游戏体验，一加这一次确实用心了。

其他配置上，一加 Ace 3 搭载了 5500mAh 容量电池，支持长寿版 100W 超级闪充，支持 Wi-Fi7、蓝牙 5.3、红外遥控、多功能 NFC，以及“雨水触控”、360° 电竞环绕天线、超线性立体声双扬声器、双频 GPS、三频北斗等。

续航方面，IT之家做了简单的测试，30 分钟的《原神》共耗电 11%，如此算来，可以长时间高负载游戏将近 5 个小时。

需要注意的是，这还是在最高画质下、最高亮度、开启电池性能模式、游戏电竞模式这种极端场景下所测试的成绩，如果稍微降低一些画质要求，其续航时间还能进一步延长。总体来说，一加 Ace2 的 5500mAh 大电池确实有着不俗的长续航能力，在一众搭载骁龙 8Gen2 的机型中是出类拔萃的。

四、影像体验

影像部分，一加 Ace 3 搭载了三摄，包括 5000 万像素大底 IMX890 主摄（支持 OIS 光学防抖）、800 万超广角和 200 万微距，硬件规格与上一代保持了一致，不过这次算法上继承一加 12 旗舰影像的「超清画质算法」和「超光影图像算法」，同时支持旗舰同款超光影 ProXDR 显示（毕竟这么好的屏幕，不能浪费）。

IMX890 大家很熟悉了，拥有 1／1.56 英寸超大感光面积，一加 11、OPPO Find N2 的同款主摄，也被 OPPO Find X 系列用于大底潜望镜，对一加 Ace 3 来说，大部分的影像场景都依赖 IMX890 这颗主摄来完成。

来看样张表现：

从实拍样张来看，一加 Ace 3 的 IMX890 主摄还是相当出彩的，在各种场景下，按下快门，都能拍出细节清晰、色彩生动、光影自然的图片，特别是有了 ProXDR 显示后，在一些 HDR 场景下，画面的光影感十分强烈。

ProXDR 显示开关

总而言之，一加 Ace 3 的影像表现可以“卡位”旗舰级别水准，依靠 IMX890 主摄能满足大部分日常影像场景的需求。

总结：

简单总结一加 Ace3，这是一台用料颇显诚意、典型的一加性能机产品，这款产品由内而外的用料都是对标“旗舰”规格的。为什么说颇显诚意，因为在有限的价格范围内，一加将潜在消费者最在意的配置、设计，比如金属中框、旗舰工艺后壳，又比如超薄指纹、更具性价比的骁龙 8Gne2 等，都给了消费者，让人很难挑出缺点。

特别是对于游戏玩家们来说，一加 Ace3 支持所有游戏的 120 帧超帧和 1.5K 超级分辨率的满血同开，相当具有诱惑力，所以如果你的预算有限，但并不想对性能妥协，那么一加 Ace3 就是一台不错的选择。

一加 Ace 3 价格信息：

12+256GB 售价 2599 元

16+512GB 售价 2999 元

16GB+1TB 售价 3499 元

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