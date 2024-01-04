首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

福特调整 F-150 Lightning 电动皮卡售价，应对美国电动汽车市场降温

2024/1/4 19:13:04 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 1 月 4 日消息，随着美国电动汽车市场降温，福特汽车对 2024 年款 F-150 Lightning 电动皮卡全系列车型进行了价格调整。福特于周三通知其经销商，入门级车型起售价最高上调 1 万美元，而部分高端车型则最高降价 7000 美元。此次调价紧随福特去年 12 月宣布削减 F-150 Lightning 生产计划之后。

具体来看，2024 款 F-150 Lightning 各车型的起售价如下：

  • Pro：从 49,995 美元上调至 54,995 美元

  • XLT 311 A：从 54,995 美元上调至 64,995 美元

  • Flash：新推出的“科技前沿”配置，售价 73,495 美元

  • Lariat：从 77,495 美元小幅上调至 79,495 美元

  • Platinum：从 91,995 美元降至 84,995 美元

  • Platinum Black：从 97,995 美元降至 92,995 美元

需要注意的是，2024 年车型取消了 XLT 312 A 和 240 英里续航 Lariat 两个配置。上述价格均不含最高 2095 美元的运送和目的地费用。

福特发言人表示，此次调价旨在优化“销量增长、盈利能力以及客户享受 IRA 税收优惠的机会”。两款 Platinum 版 F-150 卡车是此次调价中唯二降价的车型，它们也是阵容中唯二不符合 7500 美元联邦税收抵免条件的车型。

尽管 F-150 Lightning 销量稳步增长，但福特的电动车业务迄今仍是亏损状态，截至 2023 年 10 月，公司因电动车业务损失了 31 亿美元（IT之家备注：当前约 221.96 亿元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：F150 Lightning福特

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用