福特调整 F-150 Lightning 电动皮卡售价，应对美国电动汽车市场降温

IT之家 1 月 4 日消息，随着美国电动汽车市场降温，福特汽车对 2024 年款 F-150 Lightning 电动皮卡全系列车型进行了价格调整。福特于周三通知其经销商，入门级车型起售价最高上调 1 万美元，而部分高端车型则最高降价 7000 美元。此次调价紧随福特去年 12 月宣布削减 F-150 Lightning 生产计划之后。

具体来看，2024 款 F-150 Lightning 各车型的起售价如下：

Pro：从 49,995 美元上调至 54,995 美元

XLT 311 A：从 54,995 美元上调至 64,995 美元

Flash：新推出的“科技前沿”配置，售价 73,495 美元

Lariat：从 77,495 美元小幅上调至 79,495 美元

Platinum：从 91,995 美元降至 84,995 美元

Platinum Black：从 97,995 美元降至 92,995 美元

需要注意的是，2024 年车型取消了 XLT 312 A 和 240 英里续航 Lariat 两个配置。上述价格均不含最高 2095 美元的运送和目的地费用。

福特发言人表示，此次调价旨在优化“销量增长、盈利能力以及客户享受 IRA 税收优惠的机会”。两款 Platinum 版 F-150 卡车是此次调价中唯二降价的车型，它们也是阵容中唯二不符合 7500 美元联邦税收抵免条件的车型。

尽管 F-150 Lightning 销量稳步增长，但福特的电动车业务迄今仍是亏损状态，截至 2023 年 10 月，公司因电动车业务损失了 31 亿美元（IT之家备注：当前约 221.96 亿元人民币）。

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