东风中大型轿车 eπ 007 将于 1 月 16 日预售：配备剪刀门，提供增程 / 纯电

IT之家 1 月 4 日消息，东风汽车日前宣布，旗下全新中大型新能源轿车 eπ 007 将于 1 月 16 日正式开启预售。按照东风此前的规划，新车将在上半年上市。

该车将提供增程、纯电两种动力，呈现出宽体低趴的轿跑车姿态，配备了一枚全新样式的 LOGO，同时还拥有无框车门。

值得一提的是该车还拥有“剪刀门”设计，这种设计随着小鹏 P7、哪吒 S、哪吒 GT 等新能源汽车的问世逐渐变得“平民化”了起来。该车配备的剪刀门支持车内语音、智能钥匙、智能触控等多种开启方式，配备双超声波雷达主动避障。

eπ 007 长宽高分别为 4880/1895/1460 毫米，轴距 2915 毫米。

这款新车配备了 1.824㎡天幕，提供有机硅软包婴儿级环保座舱，全车配备 20 扬声器，支持 7.1.2 立体环绕声场；配备翻转仪表 + 悬浮式中控屏，车机系统搭载高通骁龙 8155 芯片。

动力方面，eπ 007 搭载东风马赫 E 动力系统，其中纯电车型提供四驱双电机版本，最大功率可达 400 千瓦；增程版可实现 1200km 续航。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。