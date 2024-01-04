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TikTok 的健身频道要来了，美国社交健身公司派乐腾将为其制作专属内容

2024/1/4 22:15:12 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 1 月 4 日消息，美国社交健身公司派乐腾（Peloton）当地时间 4 日宣布与短视频平台 TikTok 建立独家合作伙伴关系。

双方建立合作关系之后，派乐腾将在 TiTok 上建立一个专属的品牌中心“TikTokFitness”（TikTok 健身）。据介绍，这将是派乐腾首次为自有渠道之外的平台制作定制内容，包括健身短视频、较长的直播课程、派乐腾教练的指导课以及与 TikTok 创作者的合拍内容。

派乐腾提供的新闻稿中提到，这是其首次在自有渠道之外的平台为合作伙伴制作定制的社交内容。其称，“TikTok 健身”有望以一种全新且富有创造力的方式，对健身领域产生深远且积极的影响。

据IT之家此前报道，派乐腾曾戴着“全球最大社交健身公司”的帽子，除了向用户销售可以联网的健身器材硬件（主要是动感单车和跑步机）外，还提供付费订阅的流媒体健身课程。

在数年前疫情大流行引发的“居家经济”热潮下，该公司股价持续暴涨，屡创历史新高，是同期纳斯达克表现最好的股票之一。但随着疫情缓和，该公司近期的股价已经和 2021 年巅峰期相比下跌了 96%。

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关键词：TikTok

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