阿维塔 11 鸿蒙版将推新增车型：“智享升级版”1 月 8 日上市

IT之家 1 月 4 日消息，据易车网报道，阿维塔 11 鸿蒙版智享升级版将于 1 月 8 日正式上市。从名字可以看出，新车将会基于原有的鸿蒙版车型进行部分配置升级，但官方暂未披露更多细节。

报道称，新车将拥有“持续进化”的产品迭代能力，带来“遥遥领先”的出行体验。

IT之家先带大家来回顾一下阿维塔 11 鸿蒙版车型的基本信息：

阿维塔 11 鸿蒙版去年 8 月 24 日上市，搭载了全新升级的华为鸿蒙座舱，支持华为 ADS 2.0 智能驾驶。该车推出 4 种不同版本，售价区间为 30 万-39 万元。

90 度后驱版 30 万元，续航至高 630km，零百加速 6.6s

116 度后驱版 33.5 万元，续航至高 730km，零百加速 6.9s

90 度奢享版 35 万元，续航至高 580km，零百加速 3.98s

116 度奢享版 39 万元，续航至高 700km，零百加速 4.5s

该车新增了曜黑车身配色，并配备了黄色刹车卡钳，配有运动风格的下包围，官方称“黑的更来电”，在前脸、侧裙、尾部加入了更多的空气动力学设计。

该车全系标配 3 个激光雷达，共 34 个传感器，最远探测范围 210 米，支持通用障碍物检测 AEB 功能。

同时，该车搭载华为鸿蒙座舱，支持零层级操作、首次适配副驾屏的多屏智能交互、三指飞屏，并提供丰富的车机应用，包括 QQ 音乐、腾讯视频、车载 KTV 以及雷石 KTV 等。

动力方面，阿维塔 11 鸿蒙版搭载华为 DriveONE 高压电驱系统，提供单 / 双电机两种动力，单电机版最大功率 230kW，峰值扭矩 370N・m，零百加速 6.6s，CLTC 续航里程最高 730km。双电机版最大功率 425kW，峰值扭矩 650N・m，零百加速 3.9 秒，续航最高 700km。

至于此次新增的阿维塔 11 鸿蒙版智享升级版究竟会在哪些地方带来升级，IT之家将持续关注并带来跟进报道。

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