RT-Thread 系统内核宣布支持基于 Wayland 的图形多窗口 weston

IT之家 1 月 5 日消息，weston 是一套 Wayland 窗口显示协议的实现。而目前主流的 Linux 发行版桌面系统都在使用 Wayland 的方式做多窗口的显示合成，例如 Ubuntu，Federa 等。

RT-Thread 是一款国内物联网实时操作系统，官方日前宣布加入对 weston 多窗口桌面的支持：

▲ 图源 RT-Thread 官网，下同

RT-Thread 诞生于 2006 年，是一个集实时操作系统（RTOS）内核、中间件组件和开发者社区于一体的技术平台，由睿赛德科技负责开发维护和运营，应用于能源、车载、医疗、消费电子等多个行业，累积装机量超过 20 亿台。

用户可以下载 RT-Thread Smart 系统的 prebuilt 版本进行体验（可以在 QEMU 的 arm / aarch64，riscv64 仿真平台下直接运行）：

IT之家注：此处下载的 prebuilt 仅包含 Smart 内核与文件镜像，QEMU 模拟器本身需另行下载。RT-Thread 对 QEMU 的移植已涵盖 virtio 半虚拟化驱动，但需较高版本 QEMU，推荐 QEMU 7.1.0。针对 Windows / Linux 用户，官方已经准备好了下载链接：

除 Weston 外，prebuilt 还支持更多用户态应用程序，如：

BusyBox，Linux 工具的瑞士军刀（默认系统启动后进入 busybox 的 ash 命令行）；

MicroPython，一套轻量级 Python 实现；

Lua ，一种小巧的脚本语言；

OpenCV，一个开源的计算机视觉和机器学习库。

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