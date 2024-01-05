AMD 将推车载锐龙嵌入式 V2000A 系列处理器：Zen 2 核心 + Vega 7 显卡

IT之家 1 月 5 日消息，AMD 今日宣布，其将在 2024 年国际消费电子展（ CES 2024 ）上展示汽车供应链产品，并推出两款新器件扩展其产品组合：

Versal Edge XA（车规级）自适应 SoC

锐龙嵌入式 V2000A 系列处理器

据介绍，Versal AI Edge 车规级自适应 SoC 引入了 AI 引擎，使器件能够针对众多下一代高级汽车系统和应用进行进一步优化，包括前视摄像头、车舱内监控、激光雷达、4D 雷达、环绕视图、自动泊车以及自动驾驶。此外，Versal AI Edge 车规级自适应 SoC 也是 AMD 首款通过汽车认证的 7nm 器件，能够为汽车应用带来硬化 IP 以及更高的安全性。

Versal AI Edge 车规级自适应 SoC 可以对大量的数据摄取执行 AI 推理，也可用于激光雷达、雷达与摄像头这些边缘传感器，抑或是集中式域控制器。AI 引擎能够处理不同类型的 AI 模型，例如分类和特征跟踪。该器件组合可提供 20,000 到 521,000 个 LUT 逻辑单元、5 到 171 TOPS 算力。

Versal AI Edge 车规级自适应 SoC 首批器件将于 2024 年初发布，并计划在今年晚些时候发布更多器件。

锐龙嵌入式 V2000A 系列处理器可为下一代汽车数字座舱提供助力，包括信息娱乐控制台、数字仪表和乘客显示屏等。AMD 表示，锐龙嵌入式 V2000A 系列的扩展带来了首款符合汽车标准的 x86 处理器系列，可提供相同的类似 PC 的体验。

IT之家从公告获悉，AMD 锐龙嵌入式 V2000A 系列处理器基于 7nm 工艺技术、“Zen 2”核心以及 AMD Radeon Vega 7 显卡进行构建。除了支持 Automotive Grade Linux 和 Android Automotive ，它还能够提供高清图形、增强的安全功能以及经由虚拟机管理程序支持的汽车软件。

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