Sabrent 推全能型 USB-C 扩展坞：售价 289 美元，轻松连接各种设备

IT之家 1 月 5 日消息，外设品牌 Sabrent 近日发布新闻稿，宣布会参加 CES 2024 大展，并展示全新的 USB-C Universal Docking Station 扩展坞。

这是一款全能型扩展坞，几乎可以连接所有设备，国外科技媒体 tweaktown 将其称为终极扩展坞。

这款扩展坞背面配有 2 个 HDMI 端口、2 个 DisplayPort 端口、1 个千兆以太网端口、 2 个 USB-C 10Gbps 端口、2 个 USB 2.0 端口和 1 个耳机插孔。

而正面配有 2 个 USB-A 5Gbps 端口、USH-I SD 和 microSD 卡槽、另一个耳机 / 麦克风插孔和 1 个 USB-C 10Gbps 端口。

这款扩展坞最高支持 80W 功率输出，提供双 HDMI 2.0 和双 DisplayPort 1.4 接口。这意味着用户可以进行 DisplayPort + DisplayPort，DisplayPort + HDMI，HDMI + DisplayPort 和 HDMI + HDMI 的双输出，最高支持 4K 60Hz。

这款扩展坞配有 120W 的电源适配器和一根 70cm 的 USB-C 到 USB-C 电缆，目前已经在亚马逊上架，售价为 289 美元（IT之家备注：当前约 2072 元人民币）。

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